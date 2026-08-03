LA PAZ, BCS. — Una franja de arena que aparece de manera temporal en el emblemático arco de Cabo San Lucas volvió a quedar descubierto y atrajo a turistas que buscan caminar por la zona; sin embargo, ante el peligro por el fuerte oleaje y las condiciones de mar de fondo, autoridades colocaron banderas negras, restringieron el acceso hacia el lugar, incluso a la playa aledaña.

El fenómeno natural en el que por momentos es posible caminar bajo el arco de Cabo San Lucas ha despertado interés entre turistas y residentes, quienes desde el fin de semana intensificaron su presencia en la zona, buscando llegar entre los cerros o a través de embarcaciones, incluso con kayaks.

Por tanto, autoridades de Protección Civil anunciaron el cierre temporal a la zona, incluyendo la Playa el Divorcio, debido a las condiciones de mar de fondo y oleaje impredecible que representan riesgo para turistas y residentes.

Lee también Incendio consume una vivienda en Tamaulipas; seis integrantes de una familia resultaron heridos

Franja de arena vuelve a emerger bajo el Arco de Cabo San Lucas; prohíben el acceso por mar de fondo. Foto: Especial.

Francisco Cota Márquez, director municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, informó en entrevista que olas de gran magnitud podrían arrastrar a las personas hacia el mar y complicar las labores de rescate.

Por ello comunicó que desde este lunes se instalaron banderas negras y señalización preventiva para impedir temporalmente el paso hacia esa zona, mientras permanecen las condiciones adversas.

[Publicidad]

Además, participan en un operativo de inspección elementos de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, Protección Civil y personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

El funcionario pidió la colaboración de prestadores de servicios turísticos para informar a los visitantes y evitar que intenten cruzar hacia Playa del Divorcio.

Lee también Profepa clausura obras por devastación de manglares en Celestún, Yucatán; detectan daños en más de 130 hectáreas

[Publicidad]

Franja de arena vuelve a emerger bajo el Arco de Cabo San Lucas; prohíben el acceso por mar de fondo. Foto: Especial.

Esta restricción permanecerá vigente hasta que las condiciones del mar permitan nuevamente un acceso seguro.

Este fenómeno que deja por momentos visible la arena debajo del arco de Cabo San Lucas ocurre cada cierto tiempo, en ocasiones tarda años en lograrse. Por ello, cientos de turistas comenzaron a solicitar servicios para un paseo a la zona. El hecho coincidió con la temporada vacacional de verano, donde muchos visitantes nacionales se encuentran en el destino turístico.

Imágenes y videos de turistas caminando debajo del arco encendieron de nueva cuenta las alertas entre autoridades, quienes exhortaron a la población en general y prestadores de servicios a atender la restricción, toda vez que puede ser muy peligrosa la navegación y el permanecer en la zona, ante los cambios de marea.

[Publicidad]

dmrr