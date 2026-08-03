A partir de este martes 4 de agosto, diversos productos de Coca-Cola incrementarán sus precios entre uno hasta 5 pesos, de acuerdo con listas distribuidas entre tiendas en el país.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA), confirmó a EL UNIVERSAL el aumento de precios debido al encarecimiento de insumos para su producción.

“En línea con el aumento del precio de algunos insumos usados para la elaboración de nuestros productos, nos vemos en la necesidad de aumentar los precios a partir del martes 4 de agosto. Seguimos ofreciendo diferentes opciones para refrescar a nuestros consumidores”, dijo Comunicación Corporativa de FEMSA.

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La lista de precios de productos de Coca-Cola entregados desde hace unos días a los pequeños establecimientos en el país, muestra incrementos generalizados en distintas presentaciones de refrescos, aguas y bebidas saborizadas. Los ajustes van de uno a cinco pesos, según el formato, y abarcan envases retornables, no retornables, latas y presentaciones familiares.

Cuánto costarán los refrescos de Coca-Cola?

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En Coca-Cola tradicional, la botella retornable de 250 mililitros aumentó de 12 pesos a 14 pesos, mientras que la retornable de 355 mililitros pasó de 13 pesos a 14 pesos. La lata de 355 mililitros subió de 22 pesos a 23 pesos. En las versiones sin azúcar, la botella de 355 mililitros pasó de 8 pesos a 10 pesos, y la presentación de 600 mililitros aumentó de 18 pesos a 20 pesos.

Las presentaciones familiares también registraron ajustes. La botella retornable de 1.35 litros pasó de 35 pesos a 37 pesos; la de 1.75 litros, de 40 pesos a 42 pesos; la de 2.25 litros, de 46 pesos a 49 pesos, y la presentación de tres litros aumentó de 50 pesos a 52 pesos. Por su parte, la botella retornable de dos litros pasó de 36 pesos a 38 pesos, mientras que la presentación de 1.25 litros incrementó su precio de 23 pesos a 25 pesos.

Coca-cola aumenta sus precios debido al IEPS, los ajustes van de uno a cinco pesos según la presentación de cada bebida. (03/08/26) Foto: Especial

En el resto del portafolio también se observaron incrementos. El agua Ameyal de 355 mililitros pasó de 5 pesos a 10 pesos, lo que representa el mayor aumento porcentual de la lista. Las bebidas no calóricas de 355 mililitros aumentaron de 8 pesos a 10 pesos.

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Coca-Cola FEMSA reconoce presión en precios

Coca-Cola FEMSA reconoció que el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la inflación y el debilitamiento del consumo en México han presionado su estrategia de precios, por lo que este año optó por trasladar sólo una parte de esos mayores costos al consumidor para evitar una pérdida de participación de mercado.

La semana pasada, durante su conferencia con analistas, el director general de Coca-Cola FEMSA, Ian Marcel Craig García, explicó que la empresa trasladó aproximadamente 85% del impacto combinado del aumento del IEPS y la inflación, en lugar de reflejar la totalidad de esos costos en los precios de sus productos.

"Trasladamos aproximadamente el 85% del impacto total entre impuestos e inflación. Es decir, no trasladamos la totalidad", afirmó.

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FEMSA asegura que el incremento responde al encarecimiento de insumos y a la presión inflacionaria. Foto: iStock

El directivo señaló que la decisión respondió a la experiencia obtenida tras los incrementos aplicados en 2013 y 2014, cuando la compañía trasladó prácticamente la totalidad de los mayores costos, lo que derivó en una pérdida inicial de 190 puntos base de participación de mercado que, con el paso de los años, llegó a 500 puntos base antes de comenzar a recuperarse en 2023.

"Fue un aumento considerable para nuestros consumidores. No queríamos perder penetración en los hogares ni la preferencia del consumidor", comentó.

Craig García adelantó que la embotelladora continuará realizando ajustes graduales en los precios durante las próximas semanas para cerrar la brecha que aún mantiene respecto a la inflación y estimó concluir ese proceso durante agosto.

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Agregó que la empresa espera terminar el año con una mejor posición competitiva, apoyada en la recuperación de participación de mercado registrada durante los últimos meses.

Por su parte, el director de Finanzas de Coca-Cola FEMSA, Gerardo Islas, explicó que el entorno de menor ingreso disponible entre los consumidores modificó la mezcla de ventas en México, ya que los hogares han optado por presentaciones con un menor precio por litro.

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Indicó que el mayor desplazamiento se ha observado hacia las presentaciones familiares no retornables, particularmente la botella de tres litros, lo que redujo el efecto positivo de los incrementos de precios sobre los ingresos, aunque permitió mantener a los consumidores dentro del portafolio de la compañía.

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