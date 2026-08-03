Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por su probable participación en el delito de extorsión, luego de que presuntamente exigieran dinero en efectivo a un comerciante a cambio de no atentar contra su integridad física.

La detención ocurrió como resultado de una denuncia ciudadana y de los operativos de seguridad implementados en la alcaldía Benito Juárez. Los hechos iniciaron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a policías sobre un robo a establecimiento ocurrido en el cruce de Simón Bolívar e Isabel La Católica, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron abordados por el afectado, quien señaló a un hombre que abordaba una camioneta azul como la persona que momentos antes le había quitado dinero en efectivo. Además, denunció que el mismo individuo ya lo había amenazado anteriormente, identificándose como integrante de un grupo delictivo generador de violencia y exigiéndole un pago mensual para permitirle continuar con sus actividades.

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Con la información proporcionada, los oficiales iniciaron una persecución y localizaron el vehículo sobre avenida San Antonio Abad y la calle Ahorro Postal, en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez.

Tras marcarle el alto a la unidad y realizar una revisión preventiva a sus ocupantes, los policías aseguraron el dinero que, de acuerdo con la denuncia, pertenecía a la víctima.

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Los detenidos, de 35, 34 y 33 años de edad, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente por el probable delito de extorsión.

dmrr