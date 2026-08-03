La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este lunes 3 de agosto en la Ciudad de México.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, se esperan lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, particularmente entre las 16:00 y las 20:00 horas.

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Los vientos serán variables de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

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