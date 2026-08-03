Hennessey presentó al mundo el nuevo Blackbird, un auto diseñado para los conductores que buscan un vehículo con buen desempaño y con la capacidad de recorrer largas distancias. Este es el tercer hipercoche desarrollado por la división “Special Vehicles” después del Venom GT y el Venom F5, por lo que el fabricante ya cuenta con experiencia en el segmento.

“Desde el principio, Blackbird se guio por una idea sencilla: ofrecer una experiencia analógica donde la belleza y el drama definan cada momento”, explicó John Hennessey, fundador y director ejecutivo de la empresa.

Si quieres conocer todas las características de la nueva apuesta del fabricante, sigue leyendo Autopistas.

Uno de los objetivos principales del Blackbird es ofrecer una experiencia analógica. Foto: Hennessey Special Vehicles

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¿Cómo es el Blackbird de Hennessey?

Inspirado en el legendario avión Lockheed SR-71 Blackbird, el hipercoche de Hennessey cuenta con un motor V8 de 6.2 litros de aspiración natural desarrollado con Ilmor Engineering, el cual le permite una potencia de entre 800 y 850 caballos de fuerza y más de 9,000 revoluciones por minuto. Asimismo, alcanza una velocidad máxima de 354 km/h y una aceleración de 0 a 60 mph (96 km/h) en tan solo 2.5 segundos.

De acuerdo con la división de Special Vehicles, la influencia del avión se extiende más allá del nombre, pues también impactó en la postura larga del auto, su superficie disciplinada, su nítida línea de lomo del lado del cuerpo y sus estabilizadores verticales activos, los cuales se despliegan automáticamente a 71 mph (114 km/h).

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El Blackbird estará limitado a 71 ejemplares en todo el mundo. Foto: Hennessey Special Vehicles

Además, está diseñado para cubrir más de 800 millas (1,287 km) en un día y su chasis y carrocería de fibra de carbono ayuda a mantener el peso objetivo en menos de 1,360 kg.

Finalmente, el interior sigue la filosofía analógica: no cuenta con pantallas de infoentretenimiento, ni botones en el volante, en cambio cuenta con un gran tacómetro central analógico como foco visual de la cabina. Por otro lado, la conectividad se maneja a través de una estrategia de tecnología oculta que incluye Apple CarPlay y Android Auto para los celulares.

La cabina del Blackbird no tiene pantallas digitales. Foto: Hennessey Special Vehicles

¿Cuánto cuesta el Blackbird de Hennessey?

¡Tómalo en cuenta! El Blackbird estará limitado a 71 ejemplares en todo el mundo, con un precio de 2.5 millones de dólares antes de impuestos.

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De acuerdo con Hennessey Special Vehicles, más de dos tercios de la producción ya se han asignado antes de su debut público el 14 de agosto en The Qual en California, mientras que las entregas para los clientes se realizarán de 2029 a 2030.

Este auto no solo busca ser una máquina veloz, también tiene el objetivo de conectar con cada conductor y crear una experiencia única a través de sus controles analógicos.

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