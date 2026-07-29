Ayer tuvimos la oportunidad de asistir junto con BMW a la premier de Spider-Man: Brand New Day y, al principio, no entendía del todo por qué la marca nos había invitado a ver la nueva película del superhéroe. La respuesta llegó durante una de las escenas de acción, donde un BMW 530e termina convirtiéndose en un aliado inesperado de Spider-Man.

Y es que la participación del auto no se limita a aparecer unos segundos a cuadro. El sedán híbrido conectable de BMW forma parte de una persecución y, de cierta manera, ayuda a Spider-Man a alcanzar a los malos.

Foto: BMW

¿Cómo aparece el BMW 530e en Spider-Man: Brand New Day?

La escena comienza con Spider-Man intentando alcanzar un tanque que destruye todo por las calles mientras le dispara. En condiciones normales, sería tarea sencilla para el trepamuros, pero la situación cambia cuando Punisher también entra en acción para tratar de detenerlo.

En medio del enfrentamiento, uno de los disparos provoca que Spider-Man termine cayendo, curiosamente, sobre el techo de un BMW 530e que circula por la zona.

Aquí hay un detalle importante dentro de la historia: nadie recuerda quién es Peter Parker, pero Spider-Man continúa siendo reconocido por las personas. Por ello, el conductor del BMW decide ayudarlo.

Es entonces que piloto activa el modo Sport y acelera para intentar alcanzar al tanque mientras Spider-Man permanece sobre el vehículo. Una escena que BMW aprovecha para mostrar algunas de las capacidades de su Serie 5 dentro de una persecución.

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Foto: BMW

BMW 530e, un híbrido conectable de 299 hp

El BMW 530e es una de las versiones híbridas conectables de la Serie 5 y combina un motor de 4 cilindros con un sistema eléctrico para entregar una potencia conjunta de 299 hp y 332 lb-pie de torque.

La potencia se envía a las ruedas traseras mediante una transmisión automática de 8 velocidades. De acuerdo con sus cifras, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6.3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 230 km/h.

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Pero al tratarse de un híbrido conectable, también puede desplazarse utilizando únicamente energía eléctrica. Su autonomía eléctrica alcanza aproximadamente 80 kilómetros, mientras que en este modo puede llegar hasta los 140 km/h.

El sistema cuenta con una batería de 19.4 kWh de capacidad, lo que permite utilizar el BMW 530e como un vehículo eléctrico para ciertos recorridos cotidianos sin renunciar al motor de combustión para trayectos más largos.

Datos del BMW 530e

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Motorización: híbrida conectable de cuatro cilindros

híbrida conectable de cuatro cilindros Potencia: 299 hp

299 hp Torque: 332 lb-pie

332 lb-pie Autonomía eléctrica: hasta 80 km

hasta 80 km 0 a 100 km/h: 6.3 segundos

6.3 segundos Tracción: trasera

trasera Transmisión: automática de ocho velocidades

automática de ocho velocidades Velocidad máxima: 230 km/h

230 km/h Velocidad máxima en modo eléctrico: 140 km/h

140 km/h Capacidad de batería: 19.4 kWh

El BMW Serie 5 también destaca por su diseño

Además de su participación en la persecución, uno de los elementos visuales que distingue al BMW Serie 5 es la parrilla BMW Iconic Glow, cuya iluminación resalta el contorno frontal del vehículo.

Esta iluminación permite reconocer con mayor facilidad al Serie 5 durante escenas nocturnas, algo especialmente útil dentro de una película donde el auto también forma parte de las secuencias de acción.

Así que la invitación de BMW a la premier tenía una explicación. El BMW 530e en Spider-Man: Brand New Day no solamente aparece como parte del escenario: durante unos instantes se convierte en el vehículo que ayuda a Spider-Man a seguir la persecución.

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