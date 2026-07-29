El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM expresó su respaldo al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la Comisión Técnica creada para revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026, en medio de la investigación sobre presuntas irregularidades detectadas en el examen de admisión.

Tras una reunión de trabajo, los titulares de las entidades académicas manifestaron su apoyo a las decisiones adoptadas por el rector, particularmente la conformación del grupo de expertos encargado de analizar el proceso y proponer alternativas para atender la situación.

El órgano colegiado afirmó que comparte la postura expresada por Lomelí Vanegas de que la Universidad debe actuar en favor de quienes se prepararon para acceder a la educación superior mediante el esfuerzo y el mérito académico.

Lee también Empresa contratada por la UNAM ignoró vigilancia de examen; tenía un supervisor por 150 aspirantes

“La Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior”, señalaron los directivos, al tiempo que consideraron indispensable esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza pública en los procesos universitarios.

Asimismo, destacaron la relevancia de la labor que realizará la Comisión Técnica, integrada por especialistas convocados para evaluar las posibles rutas de solución ante las irregularidades detectadas.

[Publicidad]

Subrayaron que los expertos desarrollarán su trabajo con profesionalismo, independencia y rigor académico para proponer la mejor alternativa que brinde certidumbre a las y los jóvenes que buscan ingresar a la Universidad.

Lee también ¿Y dentro de la UNAM, habrá responsables?

Los directores recordaron que la misión de la UNAM es formar profesionistas, investigadores, docentes y ciudadanos comprometidos con la sociedad, además de generar y difundir conocimiento con responsabilidad social.

[Publicidad]

En ese contexto, señalaron que la institución tiene la obligación de garantizar que todos sus procesos se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica, principios que, afirmaron, han distinguido históricamente a la máxima casa de estudios.

También reiteraron su compromiso con la UNAM, su autonomía, su vocación de servicio al país y la defensa permanente de los valores que sustentan el prestigio académico de la institución.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov