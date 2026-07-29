La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que presentó una denuncia contra quienes resulten responsables de difundir los audios donde se le escucha hablar sobre su visa e intermediarios presuntamente del FBI y acusó a su antecesor en la gubernatura, Jaime Bonilla, de ponerle una emboscada para grabar dicho material haciéndole creer que le ayudaría a recuperar el documento.

En entrevista para El País, la gobernadora bajacaliforniana señaló que no puede revelar la identidad del asesor que le envió Jaime Bonilla porque ya presentó la denuncia —sin mencionar ante qué autoridad—, la cual va dirigida a los delitos que la autoridad determine, pues acusa que buscaron intimidarla y la violentaron al encontrarse sola, sin abogado o una persona que le explicara de qué le hablaban en ese momento.

Marina del Pilar sostuvo que sus conversaciones solo se tratan de pláticas para recuperar la visa que Estados Unidos le canceló a ella y a su entonces esposo Carlos Torres en mayo de 2025, sin supuestamente explicaciones de por medio. No obstante, su pasado lleno de rencillas con Jaime Bonilla se hizo presente en esta situación, ya que Ávila Olmeda aseguró que él fue quien le puso una trampa al aceptar su ayuda para recuperar el documento que le permite viajar al país vecino.

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Pese a rencillas, confió en Jaime Bonilla

Cabe destacar que la gobernadora arrastra con su excompañero de partido una enemistad que data de 2022 tras la cancelación de un contrato de 40 mil millones de pesos con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica que no tenía permisos federales y, aunque ha habido treguas temporales, el hecho de que su visa hizo que la enemistad volviera a estos dos personajes. Por lo anterior, a la gobernadora se le cuestionó si pidió ayuda al exgobernador, a lo que respondió que él la ofreció luego de tener una reunión en el verano de 2025, a la que aceptó ir por el movimiento político que representan y por "generar una paz política en el Estado"; "acepté su ayuda de buena fe", dijo.

En la entrevista, Marina del Pilar afirma que el exgobernador le recomendó a una persona —presuntamente un asesor externo de las agencias, pudiera ser FBI o HSI— ya que era un momento en el que había comunicación con él, por lo que lo recibió pensando que hablarían del tema; sin embargo, "él empieza a plantearme escenarios que no había escuchado antes: cargos, sanciones, habló incluso de extradición, de cartas. Lo sentí como una emboscada psicológica. Fue una emboscada. Le dije: '¿De qué me estás hablando? No había escuchado nada de esto'".

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"Cuando comenzaron a hablar de investigaciones y de una posible extradición, pensé en mis hijos, porque nunca antes me habían planteado algo semejante”, dijo la mandataria estatal.

Lo anterior, señaló Ávila Olmeda, ocurrió a mediados de diciembre de 2025 y mencionó que, al escuchar lo que le planteó el enviado de Bonilla, quien se presentó como un asesor que la ayudaría por ser cercano al exmandatario estatal, y verlo como una intimidación y amenaza de extradición, respondió pidiendo que ese tema lo trataran a través de "canales formales, con un asesor"; también dijo que trató de asesorarse.

"En una de las llamadas que él me hace, hablaban de Panamá. A Panamá no he ido ni de vacaciones. Los planteamientos que se hacen en los audios nunca se llevaron a cabo. Nunca buscaron a las personas que me asesoraron. Hoy sé que fue una trampa. Tan claro está, que me grabaron, que indujeron la conversación, que trataron de acorralarme", manifestó la gobernadora.

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Marina del Pilar argumentó que confió en Jaime Bonilla porque "es ciudadano americano, vive en San Diego, participa en política, milita en un partido en Estados Unidos, y me pareció que realmente se trataba de una persona que venía a explicarme el tema de la visa". Además, indicó que el estatus de su visa se encuentra en "proceso administrativo", pero desconoce el motivo de la cancelación.

"Como es algo que yo nunca le haría a alguien, partí de la buena fe. Y sí, fue un error haberlo recibido [al enviado], lo reconozco, fue un error haber confiado en esta persona. Fue una trampa", expresó.

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Respecto a la parte de los audios donde se le escucha mencionar estar dispuesta a dar información de las mesas de Seguridad, Marina del Pilar argumentó que es información que se comparte dentro del marco legal, porque es información de que se trata en mesas de seguridad binacionales donde se ven temas como la incidencia delictiva, delitos del fuero común, robos, homicidios, etcétera.

Asegura que el ofrecimiento de otorgar información de seguridad no se liga al tema de la visa, pero que el audio fue grabado con el propósito de publicar fragmentos y descontextualizar lo que se le oye decir.

Sheinbaum y García Harfuch desconocían de asesoría externa

Cuestionada sobre si tuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum o alguien de su Gabinete, como el secretario Omar García Harfuch, sobre el asesoramiento que estaba recibiendo en torno a su visa, la gobernadora dijo que "ellos sabían que estaba haciendo las gestiones para tramitar la visa", pero no que tenía asesoría externa porque ella los buscó debido a las especulaciones sobre el retiro del documento por parte de Estados Unidos.

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La gobernadora comentó que desconoce si hay más audios sobre negociaciones, beneficios judiciales o señalamientos hacia otros políticos mexicanos que puedan ser difundidos, pero defendió que conoce el contexto en el que se dieron, el cual calificó como una emboscada donde tratan de "inferir respuestas" y le hacen "planteamientos de escenarios complejos". Destacó que continúa trabajando en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y que desconoce si hay alguna investigación en su contra.

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Al abordar el tema de las posibles repercusiones hacia Morena que tendrían las filtraciones de audios en las elecciones de 2027, Marina del Pilar dijo que el movimiento es fuerte y unido: "en Baja California, hay muchos resultados. Hemos logrado una disminución en prácticamente todos los delitos, estamos haciendo obras como nunca. Y, para mí, uno de los principales logros es la disminución de la pobreza".

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Marina del Pilar descartó separarse del cargo: "Yo tengo mi conciencia tranquila y la frente en alto", asegurando que no se esconde y que no ha habido un solo día en que haya dejado de trabajar por la gente; además, señaló que, en caso de recuperar su visa, sí viajaría a Estados Unidos.

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