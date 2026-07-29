La poca disponibilidad de aeronaves y la quiebra de Spirit Airlines ha orillado a las aerolíneas estadounidenses a reducir vuelos y frecuencias hacia México, lo que representa la oferta de un millón de asientos menos para este verano, de acuerdo con la consultora OAG.

“Este verano operarán un millón de asientos menos que en el verano de 2025, debido a la quiebra de Spirit Airlines y a los recortes de capacidad de los principales operadores que están reduciendo su participación en el mercado.

“Las recientes tensiones entre ambos países y los acuerdos de servicios aéreos suponen un problema para algunas aerolíneas, pero no para señalarlo como la razón principal de la reducción de un millón de asientos de una temporada a otra”, indicó la consultora en un reporte.

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En total, American Airlines ha reducido casi 170 mil asientos hacia México en el último año; mientras que Alaska Airlines ha recortado su capacidad aún más, con 240 mil asientos menos, el equivalente a 38% asientos menos en los últimos doce meses.

OAG destaca que, en Texas y California, los dos mercados aéreos más grandes entre ambas naciones, se ha visto una caída de capacidad de aproximadamente 300 mil asientos, es decir, una reducción de 7% y 10%, respectivamente.

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Florida también presenta un descenso de 15%, con la pérdida de 168 mil asientos hacia México.

Fotografía de archivo del 27 de septiembre de 2022 de un Airbus A321 de American Airlines despegando del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Foto: EFE

American Airlines y JetBlue redujeron más de 10% su capacidad desde Florida, mientras que Volaris, quizá viendo una oportunidad, aumentó su capacidad en un 14%.

OAG destaca que Cancún es uno de los destinos más afectados por una menor oferta de asientos por parte de las aerolíneas estadounidenses, donde la capacidad se ha reducido en más de 570 mil asientos, el equivalente a 2 mil 700 asientos diarios.

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Puerto Vallarta también ha experimentado una pérdida de capacidad cercana al 30% en comparación con el verano pasado.

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San José del Cabo es otro destino que ha perdido capacidad, con una reducción de 16% y unos 230 mil asientos menos provenientes de Estados Unidos.

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Sin embargo, no todos los destinos presentan una menor oferta de asientos provenientes de Estados Unidos.

“Uno de los pocos mercados que ha experimentado crecimiento es Ciudad de México, donde la mayor disponibilidad de franjas horarias ha resultado en un crecimiento interanual de 8.7% en la capacidad entre México y Estados Unidos.

Mientras operadores estadounidenses recortan vuelos, compañías como Volaris incrementan su presencia en las rutas binacionales. Foto: Unsplash

“Y Guadalajara ha sumado 137 mil asientos adicionales en el mismo período”, destaca OAG.

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La consultora también menciona el caso de Oregón con un aumento de 36% en su oferta de asientos hacia México, aunque partiendo de una base menor.

Mientras que Volaris añadió 18 mil asientos este verano desde Oregón.

Illinois también presenta un crecimiento interanual de la capacidad: American Airlines ha añadido 63 mil asientos hacia México, mientras que United ha añadido otros 23 mil y Volaris otros 63 mil, lo que supone un aumento de casi 100 mil asientos en la capacidad.

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OAG destaca que, en este escenario, algunas aerolíneas mexicanas de bajo costo han recibido aeronaves nuevas y han destinado algunas de ellas al mercado estadounidense.

Desde 2023, Volaris ha incorporado 31 aeronaves nuevas a su flota y, aunque la aerolínea sigue viéndose afectada por el problema de los motores Pratt & Whitney, ha incrementado su capacidad hacia Estados Unidos en un 25% durante las dos últimas temporadas de verano.

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Ahora, las aerolíneas mexicanas tienen una participación de 40% en el mercado entre México y Estados Unidos, en comparación con el 34% del verano de 2024, lo que representa un cambio significativo en el equilibrio.

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