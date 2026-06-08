Río de Janeiro.— La recuperación del transporte aéreo mundial y la fuerte demanda de viajes han llevado la cartera global de pedidos de aeronaves a niveles récord, pero las aerolíneas advierten que los fabricantes siguen sin tener capacidad para responder al ritmo que exige el mercado.

El desfase entre la cantidad de aviones encargados y los que pueden ser producidos y entregados centró uno de los debates en la primera jornada de la 82 Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se celebra hasta el lunes en Río de Janeiro.

Según el informe de perspectivas económicas divulgado por la organización, la cartera mundial de pedidos supera actualmente 18 mil 100 aeronaves, una cifra equivalente a cerca de 60% de la actual flota y que exige 14 años de producción al ritmo actual de entregas.

La magnitud de esa brecha refleja las dificultades de la cadena global de suministro aeronáutico, afectada desde la pandemia por la escasez de componentes, problemas logísticos y falta de mano de obra especializada, factores que siguen limitando la capacidad productiva tanto de Boeing como de Airbus y de sus proveedores.

“La producción de aeronaves está aumentando, pero no a un ritmo suficiente para cubrir la brecha y las entregas se mantienen por debajo de los niveles máximos previos a la pandemia de Covid-19, por lo que aún no logran reducir el déficit acumulado”, advirtió la IATA en su informe.

El estudio agrega que, tras haber alcanzado su récord en 2018, cuando los fabricantes entregaron mil 816 aeronaves, las entregas se desplomaron a 806 en 2020 como consecuencia de la pandemia y desde entonces crecen de forma gradual y lenta.

En 2021 fueron entregadas mil 40 aeronaves, en 2022 el número subió a mil 238, en 2023 a mil 377, en 2024 bajó a mil 265 y en 2025 repuntó a mil 515.

La previsión es que las entregas lleguen a mil 794 naves en 2026, por debajo de las de 2018, y apenas alcancen 2 mil 357 en 2027.

El director general de la IATA, Willie Walsh, afirmó que las demoras en la fabricación y entrega de aviones y motores están teniendo consecuencias cada vez más visibles para las compañías aéreas.

Según el ejecutivo, la edad media de las flotas alcanzó un récord de 15.2 años, ya que numerosas aerolíneas se han visto obligadas a prolongar la vida útil de aeronaves antiguas ante la imposibilidad de recibir los nuevos equipos que tenían previstos.

La organización calcula, además, que el sector dispone de más de 5 mil aeronaves menos de las que esperaba incorporar para sustituir modelos más antiguos y menos eficientes.

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