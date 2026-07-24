Un juez de control vinculó a proceso a Daniel “N”, alias “La Esfera”, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con la dependencia, el imputado fue identificado mediante labores de inteligencia como un probable integrante del grupo delictivo “La Glendisa”, organización presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo, extorsión y diversos hechos violentos, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.

La investigación se originó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un inmueble ubicado en la alcaldía Tláhuac, donde presuntamente se comercializaban drogas. A partir de esta información, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron trabajos de vigilancia y reunieron los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de cateo.

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Durante la diligencia fue detenido Daniel “N”, además del aseguramiento de diversas dosis de aparente droga y seis teléfonos celulares. | Imagen ilustrativa. Foto: iStock

El operativo se llevó a cabo el pasado 22 de julio, con la participación de elementos de la PDI y de la Guardia Nacional. Durante la diligencia fue detenido Daniel “N”, además del aseguramiento de diversas dosis de aparente droga y seis teléfonos celulares.

En la audiencia celebrada este 24 de julio, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba recabados durante la investigación, por lo que el juez determinó vincular a proceso al imputado. Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía capitalina señaló que el combate a los generadores de violencia continúa como una de sus prioridades, mediante labores de investigación e inteligencia dirigidas a desarticular grupos delictivos y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en delitos que afectan la seguridad de la población.

La institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Daniel “N” debe ser considerado inocente y tratado como tal durante todas las etapas del proceso, hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.

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JACL/cr