Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) rescataron a un perrito que deambulaba sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa; será puesto en adopción.

El rescate se realizó en respuesta a varios llamados de apoyo realizadas mediante una red social que alertaban sobre la presencia del lomito en la avenida, entre las estaciones del Metro Guelatao y Peñón Viejo, de la línea A del Metro, informó la SSC.

Cuando el personal de la BVA llegó al lugar no localizó al animal de compañía, por lo que peinaron la zona hasta encontrarlo en el camellón de la zona perimetral del Metro.

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El perrito de color blanco fue rescatado luego de un despliegue de los brigadistas en el que realizaron un corte a la circulación para evitar riesgos para el animal, así como para los rescatistas.

Finalmente, el lomito fue llevado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en la alcaldía Xochimilco, donde los médicos veterinarios lo revisarán para luego ponerlo en adopción, aseguró la SSC.

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