La Alcaldía Cuauhtémoc informó que del 13 al 19 de julio se realizaron operativos para la recuperación de la vía pública, por lo que se liberaron 3 mil metros cuadrados de espacio y retiraron 2 mil 50 kilogramos de mostrencos de calles en distintos puntos de la demarcación.

A través de un comunicado, indicó que también fueron retirados 430 kilogramos de llantas abandonadas y 40 pendones colocados de manera irregular.

Asimismo, dijo que se retiraron estructuras colocadas sin autorización en las calles Medellín y Zacatecas, en la colonia Roma Norte, como parte de estas acciones.

Se liberaron 3 mil metros cuadrados de espacio y retiraron 2 mil 50 kilogramos de mostrencos. Foto: Especial

Lee también Rescatan a perrito que deambulaba sobre carriles de calzada Ignacio Zaragoza; será puesto en adopción

La demarcación agregó que realizó cinco retiros de enseres y pérgolas colocados sin autorización, mientras que en mercados públicos llevó a cabo 271 supervisiones preventivas.

A lo largo de esta jornada, refirió que se realizaron 32 visitas, de las cuales 31 corresponden a establecimientos mercantiles, por lo que se emitieron 11 órdenes de suspensión y, en un operativo específico, fueron suspendidos dos establecimientos que operaban como bares sin contar con la documentación necesaria.

[Publicidad]

Acotó que estas intervenciones se realizaron en seguimiento a la política de mantener banquetas y vialidades libres de obstáculos, retirar instalaciones irregulares y verificar el cumplimiento de la normatividad en la vía pública.

vr/cr