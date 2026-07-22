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La Alcaldía Cuauhtémoc informó que del 13 al 19 de julio se realizaron operativos para la recuperación de la vía pública, por lo que se liberaron 3 mil metros cuadrados de espacio y retiraron 2 mil 50 kilogramos de mostrencos de calles en distintos puntos de la demarcación.
A través de un comunicado, indicó que también fueron retirados 430 kilogramos de llantas abandonadas y 40 pendones colocados de manera irregular.
Asimismo, dijo que se retiraron estructuras colocadas sin autorización en las calles Medellín y Zacatecas, en la colonia Roma Norte, como parte de estas acciones.
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La demarcación agregó que realizó cinco retiros de enseres y pérgolas colocados sin autorización, mientras que en mercados públicos llevó a cabo 271 supervisiones preventivas.
A lo largo de esta jornada, refirió que se realizaron 32 visitas, de las cuales 31 corresponden a establecimientos mercantiles, por lo que se emitieron 11 órdenes de suspensión y, en un operativo específico, fueron suspendidos dos establecimientos que operaban como bares sin contar con la documentación necesaria.
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Acotó que estas intervenciones se realizaron en seguimiento a la política de mantener banquetas y vialidades libres de obstáculos, retirar instalaciones irregulares y verificar el cumplimiento de la normatividad en la vía pública.
vr/cr
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