Tlalnepantla, Méx.- Por su presunta participación en un homicidio y robo de motocicletas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó la detención de cuatro personas, dos de ellas menores de edad, en el municipio de Tlalnepantla.

Los detenidos, Alan “N” y Saúl “N”, ambos de 20 años, así como dos adolescentes de 15 y 16 años, son investigados por su posible relación con el homicidio de un hombre ocurrido el pasado 16 de julio en la colonia San Andrés Atenco.

De acuerdo con la FGJEM y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las cámaras de videovigilancia detectaron una motocicleta blanca relacionada con el hecho.

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Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron hacia la colonia Unidad Habitacional Izcalli Pirámide II.

El seguimiento de la ruta permitió ubicar una motocicleta negra con características similares a la utilizada en el homicidio, por lo que elementos de ambas corporaciones acudieron al sitio y detuvieron a los cuatro sospechosos.

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En la intervención fueron aseguradas tres motocicletas, una de color plata, una blanca y otra negra. Además, fue localizada una motocicleta naranja con negro que contaba con reporte de robo vigente.

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Los detenidos y las motocicletas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible participación en el homicidio y el robo de vehículos.

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