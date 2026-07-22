Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres, de 25 y 31 años de edad, señalados como presuntos responsables de agredir violentamente a una persona en calles de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre policías de la SSC y operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes, mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, lograron identificar a los presuntos responsables y seguir su ruta de escape.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Reforma y Moctezuma, donde los oficiales encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con visibles lesiones y manchas hemáticas. Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron a un hospital con diagnóstico de policontundido y traumatismo craneoencefálico leve.

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Con apoyo del monitoreo de las cámaras, los uniformados ubicaron a los sospechosos cuando caminaban sobre Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma. Tras interceptarlos y realizarles una revisión preventiva, les aseguraron un palo de madera con aparentes manchas de sangre, presuntamente utilizado durante la agresión.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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