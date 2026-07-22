Tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca, el Gabinete de Seguridad informó que brindará el apoyo necesario para el esclarecimiento del homicidio, luego de que la víctima fuera atacada con disparos en un puesto de comida, donde más tarde arribaron peritos para iniciar las indagatorias.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales aseguraron que "este crimen no quedará impune" y que mediante el trabajo coordinado con las autoridades del estado, buscarán fortalecer las investigaciones y avanzar con la detención de los responsables.

La víctima fue asesinada por sujetos armados en el fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pablo Etla y mientras permanecía en un puesto de comida.

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Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca. Foto: Especial

Se sabe que el comunicador actualmente escribía en su columna "El Zumbido del Moscardón" y previamente fue director de Cortv.

Cabe destacar que desde el año 2000 a la fecha, suman con este caso 179 periodistas asesinados en México, siendo Oaxaca una de las entidades más letales para la prensa con ahora 16 víctimas, de acuerdo con Artículo 19, la organización defensora del derecho a la libertad de expresión.

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Salomón Jara condena asesinato de periodista en Oaxaca

El homicidio del periodista fue condenado por el gobernador Salomón Jara, quien a través de redes sociales expresó sus condolencias con la familia y el sector periodístico del país.

El morenista describió al comunicador como un "periodista crítico" de su gobierno aunque recordó que "ninguna diferencia" justifica actos de violencia para la prensa.

"Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones. Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

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En este sentido, el gobernador de Oaxaca pidió a la Fiscalía estatal que se coordine y colabore con la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer la investigación y garantizar el esclarecimiento del crimen.

"No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia. Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad", finalizó.

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*Con información de Juan Carlos Zavala

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