La audiencia en la que se decidirá si Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y siete acusados más son procesados por huachicol fiscal, cumplió ya 14 horas a puerta cerrada.

La diligencia encabezada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, por videoconferencia, inició antes de las ocho de la noche del martes y continúa en desarrollo, de acuerdo con fuentes judiciales.

Se desconoce si ha habido recesos durante la misma, pues al momento no hay información oficial sobre el desarrollo de la diligencia que podría extenderse por más de 24 horas.

Lee también Morena advierte presunto financiamiento ilícito de Ruffo Appel al PAN y Somos México; pide que INE y FGR investiguen

Cabe recordar que en esta audiencia, la defensa de los ocho imputados intentará desvirtuar los cien datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el fin de semana, en la apertura de la diligencia inicial, para acusar a los detenidos de formar parte de la red más grande de contrabando de combustible, que provocó un daño al erario de más de 4 mil millones de pesos.

Una vez concluido el debate, la jueza electa por voto popular determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel y los otros siete acusados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

[Publicidad]

En caso de ser vinculado a proceso e ir a juicio y ser declarado culpable, Ernesto Ruffo Appel, quien pasó a la historia por ser el primer gobernador de oposición al PRI, en Baja California, podría alcanzar una pena de 12 a 17 años de prisión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y de 3 a 9 años por el delito de contrabando, según la FGR.

em/apr