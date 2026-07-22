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Polotitlán, México.- La Secretaría de Salud del gobierno del Estado de México desplegó un operativo para salvaguardar a alrededor de 40 mil peregrinos provenientes del estado de Querétaro y que se dirigen a la Basílica de Guadalupe, situada en la Ciudad de México.
En su cruce por el Estado de México, se dividen en dos contingentes: uno de mujeres con aproximadamente 16 mil personas y otro de hombres con alrededor de 24 mil participantes.
El operativo de atención médica, vigilancia sanitaria y prevención de enfermedades brinda acompañamiento a quienes participan en la 64ª Peregrinación Femenina y en la 136ª Peregrinación Masculina a pie al Tepeyac.
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Los gobiernos de Querétaro y del Estado de México se coordinan para prestar la atención a los miles de peregrinos, informó Celina Castañeda de la Lanza, secretaria de Salud mexiquense.
Y para reforzar las medidas sanitarias en el manejo de alimentos, bebidas y agua, sostuvieron reuniones previas de coordinación, monitoreo y orientación a comerciantes, agregó la funcionaria mexiquense.
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Mientras que la secretaria de Salud de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, agradeció las facilidades otorgadas para el tránsito del contingente y la coordinación de los operativos de salud, protección civil y seguridad con el gobierno del Estado de México.
La peregrinación concluirá el próximo 26 de julio, fecha en que está programada la llegada de los cerca de 40 mil asistentes peregrinos a la Basílica de Guadalupe.
mahc/LL
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