Metrópoli | 22-07-26 | 11:27 | Actualizada | 22-07-26 | 11:28 |

Polotitlán, México.- La Secretaría de Salud del gobierno del Estado de México desplegó un operativo para salvaguardar a alrededor de 40 mil peregrinos provenientes del estado de Querétaro y que se dirigen a la Basílica de Guadalupe, situada en la Ciudad de México.

En su, se dividen en dos contingentes: uno de mujeres con aproximadamente 16 mil personas y otro de hombres con alrededor de 24 mil participantes.

El operativo de atención médica, vigilancia sanitaria y prevención de enfermedades brinda acompañamiento a quienes participan en la 64ª Peregrinación Femenina y en la 136ª Peregrinación Masculina a pie al Tepeyac.

Lee también

Los y del Estado de México se coordinan para prestar la atención a los miles de peregrinos, informó Celina Castañeda de la Lanza, secretaria de Salud mexiquense.

Y para reforzar las medidas sanitarias en el manejo de alimentos, bebidas y agua, sostuvieron reuniones previas de coordinación, monitoreo y orientación a comerciantes, agregó la funcionaria mexiquense.

[Publicidad]

Mientras que la secretaria de Salud de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, agradeció las facilidades otorgadas para el tránsito del contingente y la coordinación de los operativos de salud, protección civil y seguridad con el

La peregrinación concluirá el próximo 26 de julio, fecha en que está programada la llegada de los cerca de 40 mil asistentes peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

mahc/LL

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]