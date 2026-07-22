Durante el primer trimestre del año, la recaudación de impuestos en la Ciudad de México superó en 21.2% lo estimado; sin embargo, el pago por derechos no llegó a la meta prevista y cayó en 2.9%.

De acuerdo al Informe de Control y Evaluación de Ingresos del Primer Trimestre 2026, enviado por la Secretaría de la Contraloría General al Congreso de la Ciudad de México, los ingresos totales del Gobierno capitalino ascendieron a 101 mil 677 millones de pesos (mdp), en comparación con lo registrado en el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior, que fue de 97 mil 764 mdp; por tanto, la recaudación se incrementó en tres mil 912 mdp.

El informe refiere que, al cierre del primer trimestre de 2026, la recaudación total por ingresos locales tributarios fue de 45 mil 845 millones de pesos, es decir, superó en 21.2% a lo estimado.

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“Este comportamiento positivo de la recaudación se debe, en gran medida, a los ingresos captados de los impuestos sobre el patrimonio, así como al impuesto sobre nóminas y asimilables. Los impuestos sobre el patrimonio captaron 28 mil 621 millones de pesos, es decir, un crecimiento comparado con el mismo periodo del año anterior de 5.3%. Por otro lado, el Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables alcanzó los 16 mil 117 millones de pesos, lo que representó un incremento de 17.3% comparado con el mismo periodo del año anterior; por su parte, el rubro de Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones tuvo el mayor crecimiento comparado con el mismo período del año anterior”, detalla el documento.

Se especifica que el impuesto predial generó ingresos por 23 mil 99 millones de pesos, lo cual superó el monto estimado de 18 mil 380 mdp; el impuesto sobre adquisición de inmuebles generó mil 944 mdp, lo que superó el monto registrado en 2025 de mil 808 millones de pesos; a su vez, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos generó ingresos por tres mil 577 mdp, superando el monto estimado de tres mil 108 millones de pesos.

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Caen derechos

En el primer trimestre de 2026, se captaron 10 mil 324 millones de pesos por ingresos locales no tributarios, lo que representó una desaceleración del 1.4% comparado con el mismo periodo de 2025, que fue de 10 mil 467.8 mdp. De igual forma, el monto recaudado no superó la meta prevista de 10 mil 606 millones de pesos.

Por el pago de derechos, se registraron ingresos por cinco mil 517 millones de pesos, quedando así por debajo de la meta estimada de cinco mil 681 mdp, lo que representa un déficit de 2.9%.

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Por el suministro de agua, se generaron dos mil 640 millones de pesos de los dos mil 967 millones estimados, esto es, un déficit de 11%. Aun con esta reducción, este rubro fue el que más aportó para la Ciudad de México.

En tanto, por los servicios de control vehicular se recaudaron mil 767 millones de pesos, de los mil 703 millones estimados para este rubro, logrando un aumento del 3.8% respecto a la meta establecida, siendo uno de los que más ingresos generó.

Por los servicios de expedición de licencias se registraron 101.9 millones de pesos, de los 81.4 mdp estimados, existiendo así un 25.2% de superávit respecto a la meta estimada.

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mahc/LL