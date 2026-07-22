Clovis Nienow, el presentador de televisión que, de acuerdo con la percepción de usuarios de redes sociales, "conquistó" a Shakira el día que la entrevistó, asistió al concierto que la cantante colombiana ofreció en Nueva York y, tras compartir gran cantidad de videos e imágenes del show, el mexicano elogió el gran talento de "la Loba".

A mediados de mayo, cuando Shakira fue entrevistada en el programa "Hoy Día", a propósito del estreno, por ese entonces de "Dai dai", la canción oficial del Mundial, todo el mundo se preguntó quién era el conductor del matutino, no sólo por el garbo, inherente a su persona, sino por la reacción que su presencia generó en la cantante.

A pesar de que "Shak" nunca desmintió o reconoció haber experimentado atracción por Nienow, originario de León, Guanajuato, las imágenes donde sonríe y, hasta se muerde los labios, al verlo tomar asiento frente de ella siguen circulando en redes sociales.

Acá la entrevista que le hice a @shakira , Gianni Infantino y @Hughcevans de cara al Mundial ‘26 🔥



¿Cuéntenme qué les pareció? 👀 pic.twitter.com/ppCHV3FHgD — Clovis Nienow (@ClovisNienow) May 15, 2026

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Por ello, no ha pasado desapercibido el hecho de que Clovis, quien en la actualidad reside en Estados Unidos, fuera uno de los asistentes al más reciente concierto que ofreció "la Barranquillera", en Brooklyn, Nueva York.

No hubo necesidad de que los fans de "la Loba" captaran al conductor en su asiento y lo compartieran en internet, fue el propio Nienow quien subió a su cuenta de Instagram un post dedicado especialmente al show.

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El presentador de TV compartió videos en donde "Shaki" interpreta algunos de sus temas más conocidos, como "Hips don´t lie", "Suerte" y, por supuesto, su más reciente éxito "Dai dai".

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Junto con los videos en donde Shakira aparece actuando arriba del escenario del Barclays Center, Clovis adjuntó fotografías suyas y una descricpión que causó expectativas en los fans de la cantante, debido a la forma tan positiva en que describió a la cantante.

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"Qué show, qué energía, qué mujer".

melc