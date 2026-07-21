Shakira rememora cómo fue que consiguió el teléfono de Kylian Mbappé pues, cuando la cantante colombiana preparaba la idea creativa para el video de "Dai dai", en uno de los jugadores que pensó, automáticamente, para que apareciera en el clip, fue el delantero francés.

"La Loba" concedió una entrevista a "Cazé TV", un canal deportivo brasileño, en el que habló de algunos pormenores detrás de la creación de "Dai, dai", la canción oficial de la Copa Mundial 2026 que, en la actualidad, cuenta con el récord del puesto número uno en el Top 50 global de Spotify.

La cantante confió que, cuando se dio a la tarea de contactar algunos futbolistas, para que estos aparecieran en el video oficial de la canción, hizo uso de sus influencias para obtener sus número telefónicos, como sucedió a la hora de comunicarse con Mbappé.

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"Shak" contó a su entrevistadora que fue Lewis Hamilton, el famoso piloto automovilístico inglés, quien le facilitó el número del jugador francés.

Hamilton y "la Barranquillera" sostienen una buena amistad, de hecho, en 2023, fueron captados juntos en el Gran Premio Fórmula 1, así como, horas más tarde, se les vio cenando en el restaurante de comida italiana Cipriani; en esa época, se rumoró que sostenían una presunta relación amorosa, la que nunca se concretó o, al menos, no de forma pública.

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"La historia fue así, yo sabía que Lewis Hamilton era amigo de Mbappé, entonces le escribí a Lewis, ¨hey, Lewis, ¿podrías conectarme con Mbappé?´", narró entre risas.

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Y aunque Hamilton no tuvo ningún problema para crear la conexión entre ellos, quiso ser partícipe de la conversación pues, lo que hizo fue crear un chat para que los tres hablaran de forma simultánea.

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"Me dijo ´si, ok, perfecto´, entonces creó un chat con él (Mbappé) y conmigo, le pregunté (a Mbappé) y fue que habló por teléfono conmigo", concluyó.

De hecho, fue en el partido de Franciavs Marruecos, al que asistió la cantante, junto a Milan y Sasha (sus hijos), que confesó que fue Kylian el primer futbolista en aceptar su invitación de aparecer en el video de "Dai dai", por lo cual se sentía eternamente agradecida.

(Mbappé es el primer futbolista que aparece a cuadro en el video musical).

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En el clip, también aparecen otros importantes jugadores como Harry Kane, Lusi Díaz, Vinícius Jr., Santi Jiménez y Lionel Messi, entre otros.

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