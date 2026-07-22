Mérida, Yucatán.- Ante los recientes apagones que han afectado diferentes regiones de Yucatán, principalmente la ciudad de Mérida, el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que se está trabajando en alcanzar la autosuficiencia energética, la cual podrá lograrse hasta el año 2028.

El pasado 11 de julio, un temporal con vientos de hasta 90 kph provocó apagones que dejaron sin electricidad a miles de usuarios de la ciudad de Mérida y su zona conurbada.

En algunos casos el suministro de energía tardó más de 72 horas en restablecerse.

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Díaz Mena destacó que ante los apagones es urgente y necesario invertir en la modernización de las líneas de transmisión y distribución, ya que están obsoletas, “por lo que hemos solicitado a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía para que destine recursos para la renovación de la infraestructura eléctrica”, reveló.

Dijo también que se está trabajando para lograr que Yucatán sea autosuficiente en materia energética, “incluso sea capaz de apoyar en la distribución de más electricidad al resto de la Península y a más estados del país”.

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El titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, mencionó que actualmente hay proyectos para aumentar la producción de energía mediante, las plantas de generación Mérida 4, que en las próximas semanas será inaugurada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; así como el gasoducto Mayakán-Conkal 2, previsto para finales de 2027.

" Lo que se busca es garantizar energía suficiente para los nuevos polos industriales y se promuevan proyectos eólicos y fotovoltaicos, pero reconoció que será un proceso paulatino y lento".

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