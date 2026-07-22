La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de contrabando de combustible y cuyo futuro procesal continúa en vilo porque sigue compareciendo ante una jueza de control.

El panista fue ingresado a la lista de personas bloqueadas de la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo a EL UNIVERSAL su hija, Verónica Ruffo.

En entrevista con este diario, la mujer acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) obstruye el derecho a la defensa de su padre, ya que esta mañana le fue negado el acceso a una bodega de Ingemar en la Ciudad de México para sacar unos documentos.

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"El día de hoy en la mañana cuando íbamos a una bodega a recoger documentos resguardados por mi papá, había gente por parte de la fiscalía negando el acceso a la bodega. La fiscalía obstruye a la defensa y la información", señaló.

Hija de Ernesto Ruffo acude a la Embajada de EU

Verónica Ruffo dijo que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar la persecución de la que, dijo, está siendo objeto por parte del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo.

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"Fui a la embajada y sigue derechos humanos", comentó.

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dft