La Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la Ciudad de México informó que el 71.4% de sus agremiados no registró un aumento en sus ventas durante el Mundial de Futbol.

Tras una encuesta a sus afiliados en la capital, comentó que el 61.5% consideró que la justa mundialista tuvo un impacto negativo o muy negativo en su negocio; además, el 55% refirió que sus ventas disminuyeron durante los partidos de la selección mexicana.

La cámara también explicó que el 64% de sus afiliados tuvo un desempeño menor durante esta temporada, en comparación con el 2025. Aunado a ello, el 54% dijo que no identificó una presencia relevante de turistas.

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Apuntó que el 54.7% de los restaurantes reportó menos reservaciones durante el Mundial y que el 50.2% registro una ocupación menor a la mitad de su establecimiento.

Por lo tanto, la Canirac en la capital consideró que los principales beneficiados de la derrama económica fueron los lugares que transmitieron los partidos, que tuvieron una ubicación estratégica y con alta afluencia de aficionados.

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“En términos generales, el impacto del Mundial fue desigual y sus beneficios se concretaron en establecimientos con características específicas”, subrayó.

En la conferencia de prensa del 17 de julio con el gobierno de la Ciudad de México, el presidente de la Canirac CDMX, Jack Sourasky, comentó que la derrama económica en este sector no había sido de manera heterogénea, ni uniforme en todos los negocios y zonas. Sin embargo, aseguró que las ventas subieron en las últimas semanas de la justa mundialista.

“También creo que sería un error evaluar este Mundial únicamente por las ventas registradas durante unas cuantas semanas. No existe una campaña de promoción turística que pudiera comprar la exposición internacional que México, y particularmente la Ciudad de México, obtuvo durante este mundial”, subrayó.

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vr/cr