Reynosa, Tamaulipas. - La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas emitió una ficha de búsqueda para localizar al exsecretario de turismo en Reynosa, Tamaulipas, Erik Rafael Stanford Silva, de 38 años de edad quien aparentemente, fue privado de la libertad.

Stanford fue visto por última vez el 21 de julio de 2026 en Reynosa y de acuerdo a la ficha de búsqueda vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, camisa de manga larga color azul marino y tenis negros.

Se le describe como una persona de 1.75 metros de estatura, 77 kilogramos de peso, complexión delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro lacio y ojos verdes.

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Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas montaron un operativo de búsqueda y durante los recorridos, fue localizada una camioneta GMC Sierra blanca al parecer, propiedad del ex funcionario.

Trascendió que al menos cinco personas fueron detenidas por su relación con estos hechos.

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Agentes de la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas realizaron un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Capitán Carlos Cantú, en la colonia Módulo 2000, se está solicitando a la ciudadanía que cualquier información que contribuya a su localización sea reportada a los números de emergencia.

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