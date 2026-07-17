Nogales, Sonora. Las intensas lluvias que azotaron la frontera entre Nogales, Sonora, y Arizona dejaron al menos dos personas desaparecidas, provocaron rescates de emergencia y obligaron a desplegar un operativo binacional de búsqueda.

Desde la mañana de este viernes 17 de julio, corporaciones de emergencia de México y Estados Unidos iniciaron la búsqueda de dos personas que habrían sido arrastradas por la corriente durante la tormenta registrada el jueves.

Las labores se concentran en Río Rico y el río Santa Cruz, en Arizona, donde desembocan los arroyos que cruzan desde Nogales, Sonora.

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En el operativo participan autoridades estadounidenses con apoyo de tres unidades del Departamento de Bomberos de Nogales, integradas por 16 elementos, además de personal de Protección Civil de Sonora.

De manera preliminar, fue reportado el avistamiento del cuerpo de una mujer en territorio estadounidense. Sobre una segunda víctima, las autoridades mantienen las labores de búsqueda sin confirmar su identidad.

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No se descarta que ambas personas hayan sido arrastradas desde territorio mexicano por la fuerza de los arroyos que cruzan la frontera.

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Las autoridades recomendaron no cruzar arroyos ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo. Foto: Especial

Las lluvias también provocaron situaciones de riesgo en la ciudad de Nogales.

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Un joven de 19 años fue rescatado con vida por agentes de Tránsito Municipal luego de que la corriente lo derribó cuando intentaba cruzar una zona inundada a bordo de una motocicleta.

El motociclista logró sujetarse de una estructura metálica mientras era arrastrado por el agua. Policías municipales ingresaron a la zona de riesgo y consiguieron ponerlo a salvo.

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Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas continuarán durante este viernes. Para Nogales se pronostican nuevas lluvias alrededor de las 16:00 horas; sin embargo, el comportamiento del sistema monzónico podría modificar el pronóstico.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales oficiales, además de seguir las indicaciones del Sistema de Alertamiento Temprano en caso de que sea activado.

La dependencia alertó que las precipitaciones podrían incrementar el nivel del agua en vialidades como 5 de febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, además de la prolongación de la avenida Obregón y los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy.

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Las autoridades recomendaron no cruzar arroyos ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido a que las corrientes pueden aumentar de manera repentina y arrastrar incluso unidades pesadas o con tracción en las cuatro ruedas.

También exhortaron a utilizar rutas alternas y reportar cualquier situación de emergencia al 911, especialmente cuando un vehículo quede varado en una corriente de agua.

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Finalmente, Protección Civil recordó que las tormentas eléctricas representan un riesgo adicional, por lo que pidió evitar refugiarse bajo árboles o permanecer en contacto con objetos metálicos durante la actividad eléctrica.

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