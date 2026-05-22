Hermosillo, Son. - La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Edwin “N” y Uriel “N” por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, la detención se realizó en inmediaciones de la colonia Del Rosario, en Nogales, durante un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades informaron que ambos sujetos viajaban en un vehículo con placas del estado de Arizona, Estados Unidos, cuando les aseguraron cuatro cajas de cartón que contenían un total de cuatro mil cartuchos útiles para arma de fuego.

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Les aseguraron cuatro cajas de cartón que contenían un total de cuatro mil cartuchos útiles para arma de fuego. | Foto: Especial.

Tras el aseguramiento, los detenidos, el vehículo y las municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integró la carpeta de investigación correspondiente y presentó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal.

El juez calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra los imputados.

Además, impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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JACL/cr