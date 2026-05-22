“¿Cómo vamos a estudiar si no podemos llegar?”, se leía en una de las pancartas colocadas por estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán en la protesta que se llevó a cabo en la estación Cuautitlán del Tren Suburbano, donde exigieron una tarifa estudiantil preferencial con el los fines de evitar la deserción escolar y garantizar traslados más seguros.

Los estudiantes arribaron alrededor de las 13:15 horas y liberaron los accesos para permitir el paso gratuito de usuarios, en una manifestación que calificaron como pacífica. Los inconformes señalaron que anteriormente ya se había planteado una mesa de diálogo con representantes de este medio de transporte. Pero acusaron que no hubo respuesta de las autoridades correspondientes.

Durante la protesta, los universitarios explicaron que el alto costo del transporte afecta directamente la continuidad de sus estudios, por lo que solicitaron una tarifa de apoyo que facilite sus traslados diarios entre sus hogares y la FES Cuautitlán.

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También denunciaron problemas de inseguridad en rutas de transporte más económicas. Inclusive, mencionaron el caso de un estudiante que presuntamente fue asesinado después de abordar una opción de transporte más barata luego de ser víctima de un asalto. Por ello, afirmaron que el Tren Suburbano representa una alternativa más rápida y segura para la comunidad estudiantil.

Los manifestantes indicaron que mantienen mesas de diálogo con autoridades del sistema ferroviario y advirtieron que, dependiendo de los avances, podrían hacer nuevas movilizaciones en los próximos días.

Por último, explicaron que colocaron estudiantes en distintos puntos de la estación con la finalidad de evitar penalizaciones a usuarios por el uso de tarjetas sin registro de entrada o salida, ya que durante la liberación de accesos no se llevaron a cabo validaciones normales de viaje.

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