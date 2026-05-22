John Ratcliffe, director de la CIA, llevó a una reunión en La Habana la semana pasada, con altos funcionarios cubanos, a uno de los agentes que participaron en la misión estadounidense para capturar al entonces líder venezolano Nicolás Maduro a principios de este año, reportaron fuentes a CBS News.

Ratcliffe hizo hincapié en presentar al líder paramilitar a los cubanos como el responsable de la muerte de su gente en Venezuela, indicó el medio. La CIA declinó hacer comentarios.

Un funcionario de la CIA dijo que Ratcliffe transmitió a Cuba el mensaje de que Estados Unidos está "dispuesto a involucrarse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero sólo si Cuba realiza cambios fundamentales".

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Un funcionario de la CIA declaró la semana pasada que Ratcliffe discutió "cuestiones de seguridad" con funcionarios cubanos "en el contexto de que Cuba ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental".

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gs