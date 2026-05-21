El presidente Donald Trump ha vuelto a evocar el fantasma de una intervención militar estadounidense en Cuba. La renovada amenaza del jueves cobra mayor relevancia un día después de que el gobierno anunciara cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

Trump afirmó que presidentes estadounidenses anteriores habían considerado intervenir en Cuba durante décadas, pero que "parece que seré yo quien lo haga".

Rubio declaró por separado a los periodistas que la administración Trump quiere resolver las diferencias con Cuba pacíficamente, pero duda que Estados Unidos pueda alcanzar una solución diplomática con el actual gobierno de la isla.

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La acusación contra Castro ha llevado a muchos a creer que el gobierno está siguiendo la misma estrategia que utilizó cuando derrocó al líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

Díaz-Canel advierte a EU, "no se irrespeta a los héroes de la patria. No en Cuba"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió este jueves que su país responderá a la "infamia" de la acusación contra su predecesor, Raúl Castro, en Estados Unidos: "No se irrespeta a los héroes de la Patria. No se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba", apostilló.

"El General del Ejército es Cuba y a Cuba se respeta. Nos vemos mañana en la Tribuna Antiimperialista", dijo en redes sociales Díaz-Canel, en referencia al emplazamiento habanero del acto convocado este viernes para repudiar la decisión del Departamento de Justicia de EU.

Como muestra de músculo político, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones oficialistas han convocado un acto de respaldo al expresidente, una de las figuras con más poder en la isla, luego de la imputación por el derribo de dos aviones y la muerte de sus cuatro tripulantes en 1996.

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Por el momento no se han difundido quiénes participarán en el acto, pero es probable que acudan importantes figuras del Gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal). Es posible que asista hasta el propio Raúl Castro, de 94 años.

"Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al líder de la Revolución", escribió el presidente.

A su juicio, esta "nueva agresión" ha "unido más" al pueblo cubano, además de elevar su "honor", "dignidad" y "sentimiento antiimperialista".

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