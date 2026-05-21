En pleno 2026 las opciones ecológicas son cada vez más populares entre aquellas personas que quieren contribuir activamente a la preservación del planeta.

En el hogar, millones de individuos buscan reemplazar los clásicos productos de limpieza con opciones menos dañinas, que no comprometen la calidad del aire y están libres de químicos y toxinas fuertes.

Los productos caseros se han convertido en una solución eficaz, pues no solo representan alternativas ecológicas, en muchos casos también resultan ser opciones efectivas y amigables con el bolsillo. Por ello, aquí te damos la guía definitiva para crear tu propio limpiador para pisos que cuida el medio ambiente.

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Este limpiador es efectivo, fácil de preparar y a base de ingredientes cotidianos. Foto: Canva

¿Cómo preparar tu limpiador de pisos ecológico?

De acuerdo con un compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" publicado por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera que dejará los pisos grasosos y SIN cera relucientes y desinfectados:

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco

1/4 taza de sosa (carbonato de sodio)

(carbonato de sodio) 1 cucharada de jabón líquido a base de aceite vegetal

a base de 7.5 litros de agua caliente

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente grande hasta que se disuelva por completo la sosa y todo se haya incorporado bien.

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Necesitarás vinagre, sosa, jabón líquido y agua caliente. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

NOTA IMPORTANTE: asegúrate de no confundir la sosa (carbonato de sodio) con sosa cáustica (hidróxido de sodio), pues esta es una sustancia química altamente corrosiva y peligrosa.

¿Cómo utilizar tu limpiador de pisos ecológico?

Utilizar tu nuevo limpiador para pisos ecológico es muy sencillo, una vez que hayas preparado tu mezcla solo debes trapear como normalmente lo harías. Es recomendable utilizar guantes de limpieza durante el proceso para proteger la piel.

Se recomienda usar guantes. Foto: Freepik

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