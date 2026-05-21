Un juez dictó una sentencia de 20 años y cinco meses de prisión contra Alejandro “N”, tras encontrarlo responsable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas por la agresión cometida contra Natalia Lane, activista y defensora de derechos humanos, en la Ciudad de México.

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá cubrir la reparación integral del daño.

Los hechos ocurrieron el 16 de enero de 2022 al interior de un hotel ubicado en la colonia San Simón, alcaldía Benito Juárez, donde Natalia Lane fue atacada con un arma punzocortante, lo que le provocó lesiones en cuello, rostro y manos. Durante el incidente, tres personas más resultaron lesionadas al intervenir para auxiliar a la víctima.

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Alejandro “N” fue detenido el 21 de enero de 2022 por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Gustavo A. Madero y posteriormente fue vinculado a proceso con prisión preventiva.

Tras el desarrollo del juicio oral, el 13 de abril de 2026 un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio por tentativa de feminicidio en agravio de Natalia Lane y lesiones calificadas en agravio de otra víctima.

Finalmente, en la audiencia de individualización de sanciones realizada el 20 de mayo, la autoridad judicial determinó la pena de prisión y el pago de la reparación integral del daño. El caso es considerado un precedente en el acceso a la justicia para mujeres trans víctimas de violencia feminicida en México.

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