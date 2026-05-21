Espectáculos | 21-05-26 | 15:49 | Actualizada | 21-05-26 | 15:49 |

volverá a encarnar a en la temporada 10 de , aunque esta vez su participación también marca el cierre oficial de la producción de Telemundo.

La cadena anunció, a través de una publicación en Instagram, que los capítulos finales, a los que definió como explosivos, se estrenarán en julio de este año. Además, adelantó que el temido narcotraficante aparecerá “más ambicioso, implacable y peligroso que nunca”.

En el clip se escucha la voz de Aurelio decir: “El cielo me quedó chico”.

La producción, que actualmente se graba en México, se estrenó en abril de 2013, cuando apenas comenzaban a surgir series de la temática.

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De acuerdo con “People”, Amaya expresó sobre el desenlace de su emblemático papel: “Cerrar este capítulo después de tantos años es muy significativo para mí. Lo dimos todo para hacer de este final uno digno del legado de ‘El Señor de los Cielos’ y no puedo esperar a que los fans vivan la última parte de esta inolvidable historia”.

La producción también contará con la participación de , nuevamente en el papel de Rutila Casillas Letrán, hija de Aurelio.

¿Qué se espera del final de "El señor de los cielos"?

En esta ocasión, Aurelio está decidido a recuperar el control de su red criminal. La historia arrancará con el resurgimiento del personaje luego de desaparecer del radar de su familia, aunque también enfrentará una fuerte batalla interna: ser capaz de dominar el mundo, “pero incapaz de dominarse a sí mismo”, señala la sinopsis oficial.

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Rafael Amaya atravesó distintas etapas junto a Aurelio Casillas. El 26 de abril de 2024 aseguró estar listo para una nueva etapa en su carrera y se despidió del papel que le dio fama mundial, luego de enfrentar problemas de adicciones derivados del éxito de la serie y posteriormente encaminarse hacia una vida más estable.

El actor también retomó su faceta musical y llegó a lanzar un corrido junto a Tito Double P y Código FN, de género regional mexicano con rap.

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