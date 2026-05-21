Rafael Amaya volverá a encarnar a “Aurelio Casillas” en la temporada 10 de “El Señor de los Cielos”, aunque esta vez su participación también marca el cierre oficial de la producción de Telemundo.

La cadena anunció, a través de una publicación en Instagram, que los capítulos finales, a los que definió como explosivos, se estrenarán en julio de este año. Además, adelantó que el temido narcotraficante aparecerá “más ambicioso, implacable y peligroso que nunca”.

En el clip se escucha la voz de Aurelio decir: “El cielo me quedó chico”.

La producción, que actualmente se graba en México, se estrenó en abril de 2013, cuando apenas comenzaban a surgir series de la temática.

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De acuerdo con “People”, Amaya expresó sobre el desenlace de su emblemático papel: “Cerrar este capítulo después de tantos años es muy significativo para mí. Lo dimos todo para hacer de este final uno digno del legado de ‘El Señor de los Cielos’ y no puedo esperar a que los fans vivan la última parte de esta inolvidable historia”.

La producción también contará con la participación de Carmen Aub, nuevamente en el papel de Rutila Casillas Letrán, hija de Aurelio.

¿Qué se espera del final de "El señor de los cielos"?

En esta ocasión, Aurelio está decidido a recuperar el control de su red criminal. La historia arrancará con el resurgimiento del personaje luego de desaparecer del radar de su familia, aunque también enfrentará una fuerte batalla interna: ser capaz de dominar el mundo, “pero incapaz de dominarse a sí mismo”, señala la sinopsis oficial.

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Rafael Amaya atravesó distintas etapas junto a Aurelio Casillas. El 26 de abril de 2024 aseguró estar listo para una nueva etapa en su carrera y se despidió del papel que le dio fama mundial, luego de enfrentar problemas de adicciones derivados del éxito de la serie y posteriormente encaminarse hacia una vida más estable.

El actor también retomó su faceta musical y llegó a lanzar un corrido junto a Tito Double P y Código FN, de género regional mexicano con rap.

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