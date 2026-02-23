Más Información

volverá a las narcoseries, el género que consolidó su carrera en televisión, aunque esta vez no retomará a Aurelio Casillas, sino que dará vida a otro capo: “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con información publicada por Deadline, el actor mexicano protagonizará y producirá una nueve serie bilingüe, cuya historia estará contada desde la perspectiva de Emma Coronel, esposa del narcotraficante, y quien también forma parte del proyecto.

El medio estadounidense destacó que el proyecto, aún sin título ofcial, será un drama criminal ficticio, y que explorará detalles de la vida de Coronel además de temas como el poder, la lealtad y la supervivencia.

La serie, detalló Deadline, se encuentra en una etapa temprana y actualmente busca guionista. Hasta el momento no se ha anunciado ni fecha de estreno ni la plataforma que podría transmitirla, lo que sí se sabe es que Guzmán no tierne ningún tipo de participación.

La noticia fue confirmada por el propio Amaya a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje en el que se dijo honrado de formar parte del proyecto.

"Es un honor trabajar con Emma Coronel y Maritza en este increíble proyecto. Seguimos construyendo a través de la pasión, la disciplina y el arte", escribió.

El anuncio se hizo tan solo horas después de la ola de violencia que azotó a varios estados de México, luego del operativo federal en el que fue abatifo Nemesio Oseguera, "El Mencho".

Además de la serie, Coronel trabaja en un libro sobre los tres años que pasó en prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.

Guzmán, por su parte, fue sentenciado en 2019, a cadena perpetua por narcotráfico y delincuencia organizada, actualmente cumple su condena en una prisión de Estados Unidos.

