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BTS en Palacio Nacional

El pasado miércoles, el grupo de K-pop visitó para saludar a que los esperaron en el Zócalo capitalino durante más de cinco horas.

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año", expresó la al acompañar al grupo.

El encuentro con las fans comenzó a las 17:07 horas y duró cerca de cuatro minutos.

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“Hola México, somos BTS, Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana, gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias”, dijo Kim Namjoon.

“Hola, no hablo muy bien español, pero intentare, nos extrañaron, nosotros extrañamos muchísimo más a México, la energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto, nos vemos la próxima vez, adiós”, complementó Kim Tae-hyung.

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La semana inició con un temblor

El pasado lunes, dos días antes de que se realizara el , ocurrió un temblor a las 9:30 horas. El indicó que el movimiento telúrico preliminar fue de magnitud 6 al noreste de Pinotepa Nacional, .

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