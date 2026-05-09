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volvió a encontrar una conexión entre y México luego de que bailarines de la agrupación compartieran un video realizando parte de la coreografía de “FYA”, tema incluido en el más reciente álbum del grupo surcoreano, en Teotihuacan.

Tras el primero de los tres conciertos que RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook ofrecerán en el Estadio GNP, el cuerpo de baile aprovechó su tiempo libre para recorrer algunos sitios turísticos y disfrutar de su estancia en el país.

A través de la cuenta de Instagram del bailarín Daniel (@dniel.dniel.dniel), se publicó un clip en el que él y otros cinco artistas interpretan la energética danza con la Pirámide de la Luna de fondo.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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Durante su visita al sitio arqueológico, también mostraron parte de su recorrido en el que observaron las artesanías elaboradas con obsidiana e incluso subieron a la pirámide.

Daniel también expresó su cariño por tierras aztecas al compartir una imagen de la ciudad bajo la lluvia acompañada del mensaje: “México, eres realmente algo especial. Todavía no me he ido, pero sé que voy a extrañar lo hermosa que eres”.

Por su parte, el bailarín Jean publicó una fotografía en Los Tacos El Progreso, ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, junto al mensaje: “CDMX te quiero”.

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Este sábado 9 de mayo se realizará el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP, mientras que su visita concluirá el domingo con la tercera presentación.

Otro de los bailarines, identificado en Instagram como @geoodoee, pidió a los fanáticos que la segunda noche fuera “aún más loca” que la primera.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

¿Y... BTS?

Mientras tanto, los integrantes de BTS también han disfrutado distintas actividades en su estancia en México. Todos fueron vistos en una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde el luchador Místico les rindió homenaje con un vestuario inspirado en los cantantes.

V, por ejemplo, optó por una experiencia más cultural al visitar museos y espacios arquitectónicos, mientras que el resto de los integrantes se ha mantenido con un perfil más discreto.

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La relación entre BTS y el ARMY mexicano también se ha mostrado cercana en esta visita. Un día antes del primer concierto, en su paso por Palacio Nacional, donde se reunieron miles de fanáticos, RM dedicó un mensaje al público: “Hola México, somos BTS. Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana. Gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias”.

Además, en una transmisión previa, los integrantes dejaron claro que tenían altas expectativas de México, especialmente J-hope, quien visitó el país el año pasado con su tour Hope on the Stage.

Los integrantes de BTS disfrutaron de la lucha libre y recibieron saludo especial de Místico.
Los integrantes de BTS disfrutaron de la lucha libre y recibieron saludo especial de Místico.
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