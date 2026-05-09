Con una conferencia magistral de la reconocida neurocientífica Elaine Bearer es que arrancó la edición de 2026 del Festival de Arte y Ciencia Aleph, encuentro multidisciplinario a desarrollarse hasta el 17 de mayo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM.

Bearer, quien también es compositora musical, abordó en su charla, titulada “La música del universo y la danza de las neuronas”, cómo los sentidos perciben la realidad, y dentro de esta, el arte.

“Quiero abordar la idea de la música del universo, una idea muy antigua, que surgió con los griegos. Platón escribió un mito que aborda el concepto de la ‘música de las esferas’, que habla sobre un soldado que es asesinado y que está a punto de morir, y tiene unas visiones de unas esferas, o planetas, que seguían las proporciones divinas, mismas que también seguía la música”, apuntó la investigadora.

Elaine Bearer señaló que la tesis principal de su investigación es que los principios físicos de la realidad son consistentes con todo, es decir, que se pueda explicar la música, la luz, la óptica, los planetas, y encontrar lo que los griegos denominaban las proporciones divinas”, detalló.

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