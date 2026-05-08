La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026 comenzó a fracturar a los gobiernos estatales.

Jalisco y Guanajuato se pronunciaron públicamente contra la medida impulsada por la federación y advirtieron que reducir semanas de clases agravará el rezago educativo y afectará directamente a millones de familias trabajadoras.

A través de un posicionamiento oficial, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) dejó claro que el estado no solicitó adelantar el fin del ciclo escolar y que tampoco comparte la decisión anunciada por la SEP.

“En Jalisco estamos del lado de la educación y del desarrollo integral de nuestras niñas y niños”, sostuvo la dependencia estatal, al señalar que comprende el impacto negativo que la reducción de clases puede tener tanto en los aprendizajes como en la organización de las familias.

El gobierno encabezado por Pablo Lemus reiteró que mantendrá vigente el calendario estatal que contempla concluir clases hasta el 30 de junio y no el 5 de junio, como propuso la autoridad federal.

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La administración jalisciense explicó que la única modificación prevista es la suspensión temporal de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que habrá partidos del Mundial de Futbol 2026, debido a temas logísticos y de movilidad.

La administración jalisciense explicó que la única modificación prevista es la suspensión temporal de clases presenciales. | Foto: especial.

“Privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa”, justificó el gobierno estatal.

Sin embargo, aclaró que esa adecuación no implica cancelar semanas completas de actividades escolares ni adelantar las vacaciones de verano.

Además, Jalisco reconoció que, aunque los docentes merecen mayores espacios de descanso, realizar cambios de esta magnitud a pocas semanas de concluir el ciclo escolar genera desorden administrativo y complica la planeación de escuelas y familias.

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“Los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen la adecuada organización escolar”, advirtió la SEJ.

A la inconformidad se sumó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien difundió un video en redes sociales para pedir públicamente a la federación reconsiderar la medida.

La mandataria de Guanajuato afirmó que la educación debe ser prioridad. Escuela Secundaria Técnica 17 de Salvatierra, Guanajuato. | FOTO: Archivo CORTESÍA ADRIANA SÁNCHEZ

La mandataria panista afirmó que la educación debe ser prioridad nacional y alertó que México todavía enfrenta graves rezagos de aprendizaje que no han sido resueltos desde la pandemia.

“Sabemos que nuestras niñas y niños requieren seguir avanzando y fortaleciendo sus habilidades y conocimientos en el aula”, sostuvo.

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García Muñoz Ledo recordó que en Guanajuato existen programas académicos y evaluaciones clave que resultarían afectados si el ciclo escolar concluye anticipadamente.

Entre ellos mencionó la prueba RIMA, programada del 16 al 18 de junio, la cual ahora quedaría prácticamente cancelada o desfasada por el nuevo calendario.

La gobernadora también puso sobre la mesa una de las principales preocupaciones que han expresado madres y padres de familia en distintos estados del país: el problema del cuidado infantil durante seis semanas adicionales fuera de las aulas.

“Quiero hacer eco de la preocupación de miles de madres y padres trabajadores que quizá no tienen una red de apoyo o cuidados”, expresó.

La gobernadora también puso sobre la mesa el problema del cuidado infantil. | Foto Archivo EL UNIVERSAL.

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En ese sentido, pidió sensibilidad a la federación para entender el impacto que la decisión tendrá, especialmente en mujeres trabajadoras que dependen de los horarios escolares para poder mantener sus empleos.

Además, subrayó que Guanajuato no será sede mundialista y que sus escuelas sí cuentan con condiciones para enfrentar las altas temperaturas, por lo que consideró injustificado aplicar una medida generalizada para todo el país.

“Invitamos a reflexionar sobre el acuerdo planteado y, si es necesario, hacer una propuesta diferenciada”, planteó.

La mandataria también retomó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el ajuste todavía no es definitivo y que aún no existe un calendario oficial publicado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum, señaló que el ajuste todavía no es definitivo. | Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

“Esperamos que se piense en nuestras niñas y niños y se actúe con empatía con las madres y padres de familia”, dijo.

El posicionamiento de ambos gobiernos estatales ocurre en medio de una creciente ola de críticas de especialistas, docentes y organizaciones civiles que han advertido que México enfrenta una crisis educativa severa y que reducir aún más el tiempo efectivo de clases podría profundizar las desigualdades.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por organizaciones educativas, al recortar el ciclo escolar al 5 de junio, los estudiantes pasarían de tener 45 días efectivos restantes de clase a únicamente 17 días reales de actividades académicas antes de concluir el año escolar.

Mientras la SEP argumenta que la medida responde a las altas temperaturas y a la logística del Mundial de Futbol 2026, gobiernos estatales, académicos y familias cuestionan que países como Estados Unidos y Canadá, también sedes del torneo, no hayan planteado reducir semanas de clases por el evento deportivo.

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Nuevo León también se desmarca de SEP: Samuel García mantiene clases hasta el 19 de junio

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que el estado no adelantará al 5 de junio el cierre del ciclo escolar, como plantea la Secretaría de Educación Pública (SEP), y mantendrá actividades académicas hasta el 19 de junio.

A través de su cuenta de X, el mandatario reconoció que la decisión federal representa una complicación para miles de madres y padres de familia, además de afectar el desarrollo educativo de niñas y niños.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que el estado no adelantará al 5 de junio el cierre del ciclo escolar. | Foto: Archivo, Especial.

“Sabemos que para muchas madres y padres de familia la decisión de la SEP federal de terminar las clases el 5 de junio representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”, escribió.

Samuel García explicó que Nuevo León puede extender el calendario escolar debido a que el ciclo arrancó antes en la entidad. Además, informó que del 22 de junio al 8 de julio las escuelas habilitarán talleres y campamentos deportivos para apoyar a las familias que necesiten espacios para sus hijos durante ese periodo.

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El gobernador sostuvo que la educación seguirá siendo una prioridad para el estado y aseguró que trabajarán de manera conjunta autoridades, docentes y familias para mantener a Nuevo León como uno de los referentes educativos del país.

“La educación de Nuevo León es una prioridad para todas y todos: Gobierno, maestras y maestros y familias. Queremos que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para educarse”, expresó.

Con esta postura, Nuevo León se suma a otros gobiernos estatales que han manifestado reservas o rechazo a la propuesta federal de recortar el ciclo escolar 2025-2026, argumentando posibles afectaciones académicas, familiares y laborales.

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JACL/cr