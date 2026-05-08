Después de que la Comunidad de Madrid acusó boicot a la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó estás acciones y aseguró que las actividades de la ciudadana española se desarrollaron en "total libertad".

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que "el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno".

"En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que en México existía un "clima de boicot" por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum (08/05/2026). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

"México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa", dijo Gobernación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno de la Comunidad ha criticado la "deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

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Destacó que "en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento".

Añadió que "en su programa diario de televisión, la presidenta de México (...) ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles".

Grupo Xcaret niega recibir amenazas sobre participación de Isabel Díaz Ayuso en Premios Plata

Por su parte, Grupo Xcaret negó categóricamente a través de un comunicado que haya recibido amenazas o instrucción alguna por parte del gobierno mexicano sobre la realización de la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en la Riviera Maya.

Indicó que el evento representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana, promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman a la región.

Reafirmó su compromiso con la cultura, el talento y la unión entre los pueblos, por lo que, tras las declaraciones de Díaz Ayuso, solicitó a las organizaciones retirarle la invitación para evitar que el evento sea utilizado como plataforma política.

"Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica", señaló en el comunicado.

Comunicado Grupo Xcaret. Foto: especial

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