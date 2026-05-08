Díaz Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot"; culpa al gobierno de la presidenta Sheinbaum

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, , adelantó su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a la mandataria mexicana, .

El gobierno de la Comunidad ha criticado la "deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

Destacó que "en un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento".

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Añadió que "en su programa diario de televisión, la presidenta de México (...) ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles.

"Díaz Ayuso ha decidido mantener reuniones con los organizadores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud".

Remarcó que "es falso, como dice la izquierda española, que la agenda de la presidenta estuviera vacía. Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje. Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en , y volver a Madrid".

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La Comunidad de Madrid destacó que "el Gobierno mexicano ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña.

"Es insólito que amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy.

"En definitiva: la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine Internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".

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Ayuso dijo el miércoles que la presidenta Sheinbaum está utilizando su presencia en el país “para dividir y enfrentar”, pese a que “jamás" ha "hablado de ella”, argumentó, en un contexto de choques entre ambas líderes en los últimos días.

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