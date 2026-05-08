Después del saludo de la banda coreana BTS en un balcón de Palacio Nacional al que asistieron cerca de 50 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió si el grupo de k-pop podría presentarse gratis.

En su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que muchos artistas quieren venir a dar shows a nuestro país, ante el auge de la industria del espectáculo.

Al ser cuestionada si habría la posibilidad de que BTS se presente gratuitamente en el Zócalo, la Mandataria federal respondió: “Bueno, no sabemos todavía, depende mucho de sus productores y todo”.

Lee también La otra cara del concierto de BTS: fans siguen buscando boletos de último minuto para ver a la banda de K-pop

“Por lo pronto, lo que conseguimos es que regresen a México, eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces, regresan ahora a México en el 27. Y la otra parte, pues ya vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero todavía no es una realidad”, añadió.

Afirmó que en la medida en que se pueda hacer, se harán conciertos populares y gratuitos, además que el concurso “México canta fue todo un éxito”.

nro/apr