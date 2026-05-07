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La primera noche de en México está llena de sentimientos encontrados: por un lado está la fiesta y la emoción de todas esas Army que cuentan los minutos para ingresar al Estadio GNP y ver de frente a sus ídolos surcoreanos; por otro, se puede ver la tristeza de quienes no corrieron con la misma suerte y no lograron conseguir entradas durante las caóticas ventas.

Tal es el caso de Camila, una pequeña de 13 años que llegó a las inmediaciones del lugar con la esperanza de encontrar un boleto disponible.

“BTS me ha salvado de muchas cosas. Realmente es mucho para mí. Los llevo en el corazón desde hace años”, contó la adolescente a EL UNIVERSAL mientras esperaba afuera del recinto junto a su padre.

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Desde las primeras horas de este jueves, fans de distintos puntos de la ciudad y México comenzaron a llenar el estadio, algunas cantando los "himnos" en los que ya se han convertido las canciones de la banda, mientras que otras aprovechaban su camino para intercambiar pulseras, estampas, fotografías y toda clase de regalos como parte de una tradición que ha acompañado al fandom en todo el mundo.

Ni siquiera la lluvia intermitente, que cayó durante gran parte del día, logró apagar el entusiasmo de las jóvenes, niñas y por supuesto padres de familia que las acompañaron.

En medio de la emoción colectiva, muchas Army también se han solidarizado con quienes siguen buscando entradas de último momento, ya sea ayudándoles a difundir publicaciones o acercándose para dar palabras de aliento.

La visita de BTS a México ha provocado una auténtica ola morada en la capital. Durante los últimos días, fans, influencers y hasta algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad se han sumado a la fiebre por el grupo surcoreano, que esta noche volverá a encontrarse con el público mexicano.

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