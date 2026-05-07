La agrupación Solistas Ensamble de Bellas Artes presentará hoy el espectáculo multidisciplinario “Canciones españolas”, en el que participan cantantes, un pianista, un guitarrista y varias bailaoras.

“Este programa está enfocado sólo en compositores españoles. El ensamble ha abordado anteriormente el repertorio de compositores franceses, alemanes y, en esta ocasión, le toca el turno a los compositores españoles”, explica en entrevista la soprano Penélope Luna, integrante del ensamble.

El concierto, dirigido por el maestro Christian Gohmer, tendrá dos fechas. La primera será hoy a las 18:00 horas en el Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque.

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El repertorio incluye obras de compositores como Joaquín Turina, Federico Mompou y Cristóbal Halffter.

“Es un poco más cercano a nuestra cultura, de inicio porque el idioma es el mismo. Entender el idioma nos permite un mayor acercamiento desde un inicio; hay muchos motivos que se asemejan al flamenco y al folclore español. Resulta un programa muy digerible y disfrutable”, continúa la cantante.

También se interpretará un fragmento de “La vida breve”, de Manuel de Falla, de quien este año se celebran dos importantes efemérides.

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“Es una de las obras más representativas que escribió. Obviamente se hacen selecciones porque el tiempo no alcanza. Y se hace la danza, que es lo más famoso de la ópera”, señala.

La segunda fecha será el 8 de mayo a las 19:00 horas en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro. Para asistir es necesario registrarse a través de un código QR disponible en las redes sociales de Solistas Ensamble.

En ambas fechas la entrada será libre.