Alejandro Ahmed (Montevideo, 1971) es el director del Ballet de la Ciudad de São Paulo y creador de la pieza Réquiem SP, en la que hace variaciones del Réquiem de György Ligeti y la música de Venetian Snares. El punto de partida es una gota de agua que crea un beat cayendo sobre un objeto microfonado y que podría condensar bien los retos del grupo. Desde 2023, cuando se volvió su director artístico, Ahmed se ha planteado ciertos desafíos para que una de las compañías de danza más importantes de América Latina mire hacia el futuro sin perder su esencia. No sólo son cuestiones que involucran la tecnología, sino posturas políticas y estéticas anticolonialistas y un compromiso ético frente a la era digital.

Como compañía pública, nadie más en Brasil hace lo que ellos, reconoce Ahmed con modestia. Se trata de romper, incluso, con los patrones de respuesta del propio público. Afirma, desde la cara política, que “el anticolonialismo es una manera de luchar contra el deseo de alguien. Eso puede ser muy agresivo”.

Una especie de deseo correcto, erudito y con buena apariencia, señala: “Es difícil porque eso implica todas las políticas que están volviendo. Es el colonialismo como una base de idea de vuelta al conservadurismo”. Pero no es una postura que consista, por ejemplo, en quemar un cello en una plaza pública para utilizar instrumentos inventados: “Eso es un poco infantil (...) Lo anticolonial es realmente tener autonomía técnica, autonomía tecnológica, autonomía de pensamiento sobre nuestra tecnodiversidad en todo el sentido”.

Desde el aspecto ético, el reto es romper con la alienación consentida de la tecnología: “Romper la superficie”, dice. “Estamos inmersos en el like, en el scrolling y eso nos deja en una horizontalidad, principalmente para las nuevas generaciones. Esa superficie parece tan linda, pero puede crear atrofias subjetivas. Cuando la subjetividad está atrofiada, la contemporaneidad deja de ser crítica. Yo quiero crear una superficie de profundidad instantánea”. En su reverso, la era digital también es un arma, reconoce.

En lo estético, le interesa que el intérprete se sumerja en las necesidades de las piezas, más allá de los límites de una forma; cerca de nociones como la emoción y la gravedad.

Para Réquiem SP lo inspiró la complejidad de Ligeti, un documental que hizo un amigo suyo sobre repartidores de comida que han perdido extremidades en accidentes (aunque el espectáculo no habla de ello)y los ritos funerarios de los indígenas Bororo.

Se podrá ver hoy y mañana, a las 20:00 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario como parte de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia 2026.

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