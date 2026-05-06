En las elecciones locales de 2024, los votos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron cruciales para que la coalición Sigamos Haciendo Historia ganara varias alcaldías y diputaciones.

Debido a los sufragios contabilizados al Verde, la coalición, que integró junto con Morena y Partido del Trabajo, ganó las demarcaciones de Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tlalpan y Xochimilco.

Tres de las alcaldías mencionadas eran gobernadas por la oposición (PAN-PRI-PRD): Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan.

Sin los votos ecologistas (33 mil), Morena y PT hubieran alcanzado 92 mil sufragios en Iztacalco, frente a los 96 mil que obtuvo la alianza del PAN, PRI y PRD.

En Magdalena Contreras, sin contar los sufragios verdes (18 mil), el oficialismo habría alcanzado 50 mil, menor a los 64 mil de la oposición.

El Partido Verde aportó 55 mil votos en Álvaro Obregón, sin ellos, Morena y PT hubieran tenido 152 mil por 194 mil sufragios de la alianza Va X la CDMX.

Los ecologistas le sumaron a la coalición Sigamos Haciendo Historia 57 mil sufragios en Tlalpan, los suficientes para ganar, pues sin contarlos hubieran sumado 157 mil 306, respecto a los 157 mil 663 de la oposición.

Sin los 32 mil votos del PVEM en Xochimilco, Morena y el Partido del Trabajo hubieran contabilizado 88 mil sufragios, insuficientes para ganar la demarcación, pues el PAN, PRI y PRD lograron 97 mil.

En Milpa Alta, los verdes aportaron 9 mil votos, sin contarlos, el bloque oficialista hubiera tenido 26 mil, contra los 29 mil que registró la oposición.

Los sufragios verdes permitieron que la coalición se llevara el triunfo en nueve distritos: II, V, VI, IX, X, XII, XV, XXIV, y XXXIII, algunos gobernados por la oposición.

Destape

Desde hace varias semanas, la dirigencia del Partido Verde en la Ciudad de México ha sido crítica con la presidencia de Morena y con el Gobierno capitalino por no “apapacharlos”.

Incluso, el secretario general del partido, Jesús Sesma, comentó que ya empezaron a trabajar solos de cara a la elección de 2027, y se destapó para la Jefatura de Gobierno en 2030.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, si bien calificó de “muy verde” los tiempos del destape de Jesús Sesma a la jefatura, mencionó que hay relación institucional con el PVEM y que lo político ya le toca resolver a Morena-CDMX.

Opiniones

El politólogo Marco Arellano subrayó que desde 2024 el músculo y el peso del Verde quedó demostrado, pues le ayudó a Morena a ganar algunas alcaldías muy disputadas. Además, dijo, en 2027 puede aportar votos para competir en zonas como Coyoacán y Benito Juárez.

“Una alianza de tres o cuatro puntos porcentuales que pudiera aportar el Verde Ecologista a Morena en el proyecto de la Ciudad de México es de vital importancia, sobre todo, en alcaldías donde Morena aspira a competir, como Coyoacán y Benito Juárez, y en otras donde Morena busca revertir resultados, como son Cuauhtémoc; entonces, me parece que el Verde Ecologista tiene un poder importante en la composición de esta alianza”, expuso.

Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, indicó que el crecimiento que ha tenido el PVEM le ha servido a la alianza morenista para consolidarse.

“Yo considero que el Partido Verde poco a poco ha ido teniendo un crecimiento en el electorado, aunque ha sido modesto, le ha servido para ser útil a la alianza oficialista para que, en elecciones competidas, puedan ser el diferenciador para ganarlas. Me parece que es un partido que está buscando pasar de ser chico a mediano y capitalizar su peso político en las alianzas que tenga”.

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