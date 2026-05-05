Culiacán, Sin a 5 de mayo. - Unas cien personas se dieron cita este martes frente a la alcaldía de Culiacán, para la "Carnita Asada por la Paz", convocada por el chef y activista Miguel Tanimaya, tras la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura de Sinaloa.

A la explanada llegaron integrantes de la sociedad civil, representantes de cámaras empresariales y habitantes de la capital sinaloense para degustar diversos cortes de carne, acompañados de música de banda.

Culiacán cambia el miedo por convivencia ciudadana; carne asada reúne a decenas en la plaza. Foto: Javier Cabrera Martínez

"Estamos contentos porque esta carnita asada es un llamado a todos los ciudadanos en Culiacán y Sinaloa. Vienen tiempos más difíciles porque estos cambios de que se fue el gobierno debilitan la gobernabilidad, eso es lo que sucede", dijo el chef Miguel Tanimaya.

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Entrevistado en el punto, Tanimaya consideró que la principal preocupación de los sinaloenses es la gobernabilidad del estado, por lo que, dijo, deben estar atentos, levantar la voz y exigir que la situación cambie.

"Sinaloa va a cambiar y Culiacán va a avanzar en medida que nosotros como ciudadanos avancemos y realmente tener ese valor que las cosas sucedan. Las cosas van a suceder en conciencia, van a suceder cuando nosotros nos animemos", indicó.

Culiacán cambia el miedo por convivencia ciudadana; carne asada reúne a decenas en la plaza. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL.

El también activista señaló que cada persona que acudió a la reunión frente al Ayuntamiento de Culiacán es alguien que ya despertó.

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"No tenemos nada contra los apoyos sociales. No tenemos nada con que la gente tenga bienestar, pero sí tenemos mucho contra el narcoestado que nos ha dejado narcopartido de Morena, esa es la realidad", comentó.

Advirtió que el mayor riesgo de que las cosas en Sinaloa continúen igual, es seguir "agachado., sin decir lo que nos pasa realmente y sin ser resiliente. Creo que esa parte es la que más lastima, pero tenemos que despertar y está despertando Sinaloa ".

Culiacán cambia el miedo por convivencia ciudadana; carne asada reúne a decenas en la plaza. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL.

Durante la convivencia se escucharon algunas consignas de "fuera Rocha", entre los asistentes

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En la explanada del Palacio Municipal de Culiacán, Taniyama Ceballos instaló braseros para celebrar entre amigos y ciudadanos una tarde de tacos de carne asada, en una convivencia de sana paz y esperanza porque la violencia desaparezca.

Bajo los acordes de la banda de música que ameniza la taquiza, la presidenta de la delegación Sinaloa de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Martha Reyes Zazueta señaló que este evento ciudadano, forma parte de un interés por retomar el ritmo de la vida y la economía afectada por los efectos de la violencia.

Culiacán cambia el miedo por convivencia ciudadana; carne asada reúne a decenas en la plaza. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL.

La dirigente empresarial, junto con otras mujeres, se unieron este evento, sirviendo en platos los tacos, con carne asada de cortes de buena calidad que fueron donados por diversos negocios y particulares.

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En la explanada del Palacio Municipal, en el cruce de la calle Benito Juárez y Álvaro Obregón, fue instalado un asador y en un caso, a fuego lento, fueron cocidos chicharrones de carne de cerdo para la degustación de los asistentes.

A través de las redes sociales, el chef, invitó a la ciudadanía a participar en este encuentro de ciudadanos, llevando su propio asador y carne, para verse a los ojos y platicar de la situación y discutir del Culiacán que se desea tener y construir.

Se conoce que más de ochenta kilos de diversos cortes de carne fueron donados y un grupo de banda musical se unió al evento y mantuvo el encuentro, con diversas interpretaciones, una de ellas, con la tonada “sacaremos ese buey de la barranca”, “sacaremos ese buey de la barranca”, ante el gusto de los asistentes.

Culiacán cambia el miedo por convivencia ciudadana; carne asada reúne a decenas en la plaza. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL.

Taniyama Ceballos que a lo largo de los casi veinte meses de violencia que padece la capital del estado y otros municipios a impulsado eventos de este tipo, en busca de retomar los espacios públicos, aclaró que no es un festejo, por la situación política que se vive, sino un rencuentro de amigos, conocidos y vecinos que desean conversar.

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