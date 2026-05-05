Magdalena de Kino, Sonora. - La coordinación binacional permitió la captura de un hombre señalado por violencia familiar en Magdalena de Kino, quien fue detenido en Nogales al momento de su deportación.

Juan Carlos “N”, de 32 años de edad, posteriormente fue vinculado a proceso ante los datos de prueba de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

El imputado, fue asegurado el 1 de mayo en la Garita Internacional DeConcini, en Nogales, tras ser entregado por autoridades federales de los Estados Unidos, momento en el que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la denuncia presentada el 5 de junio de 2025, la víctima, una mujer de 28 años de edad, mantuvo una relación de unión libre con el imputado durante aproximadamente nueve años, con quien procreó una hija, periodo en el que se registraron episodios reiterados de violencia verbal y física.

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Entre los hechos documentados destaca una agresión ocurrida el 7 de octubre de 2024, así como amenazas constantes posteriores, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación y la solicitud del mandamiento judicial.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y, tras valorar los datos de prueba, el Juez resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de violencia familiar, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El señalado cuenta además con antecedentes por incumplimiento de obligaciones familiares en 2017, 2023 y 2026, así como un registro previo por violencia familiar en 2025, lo que fue considerado dentro del análisis del caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó su compromiso de investigar con firmeza los delitos de violencia familiar, garantizando la protección de las víctimas y el acceso a la justicia con perspectiva de género.

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