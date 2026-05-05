Hermosillo, Sonora. - Jonathan “N”, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el exterior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo, debido a que es reclamado por la justicia del estado de Durango por su probable responsabilidad en un homicidio calificado en agravio de dos personas.

En una acción coordinada entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado, una vez que concluyó una sentencia previa por el delito de portación de arma de fuego.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 29 de abril de 2012, en el estado de Durango, donde las víctimas Manuel de Jesús “N” y Jorge Magdaleno “N” fueron privadas de la libertad.

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Posteriormente, fueron trasladados a un camino de terracería rumbo a Rancho Nuevo, a aproximadamente cuatro kilómetros de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo.

Ambas víctimas fueron localizadas sin vida en ese sitio, atadas y amordazadas, presentando heridas cortantes en el cuello, lo que evidencia que fueron privadas de la vida de manera intencional en un entorno aislado.

Las indagatorias establecieron la probable participación directa del ahora detenido en estos hechos, por lo que, tras cumplimentarse el mandamiento judicial, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes del estado de Durango.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrendó su compromiso de colaborar de manera permanente con otras entidades del país para garantizar que quienes cometen delitos graves enfrenten la justicia, sin importar el tiempo transcurrido ni el lugar donde se encuentren.

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