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Culiacán, Sin. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada local , dijo que, como jurista, su interpretación de la ley es que , en su calidad de gobernador con licencia temporal, goza aún de fuero.

Señaló que, dado que existen dos tesis distintas aisladas de este tema, el asunto en su momento tendrá que estar sujeto a la interpretación que le pueda dar el , puesto que es un caso inédito que se presenta.

Citó que en Gaceta del se citan dos jurisprudencias aisladas sobre el tema del fuero; una de ellas establece que la inmunidad corresponde a la función del cargo, no del funcionario.

En la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación se citan dos jurisprudencias aisladas sobre el tema del fuero, una podría aplicar con Rocha Moya. | Foto: Especial.
En la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación se citan dos jurisprudencias aisladas sobre el tema del fuero, una podría aplicar con Rocha Moya. | Foto: Especial.

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Pero la otra es más específica, se refiere a que cuando se solicita licencia temporal, el fuero constitucional corresponde al funcionario, por lo que bajo estos conceptos, a su juicio, Rocha Moya conserva el fuero.

La diputada local de MORENA, Guerra Ochoa, comentó que la interpretación que dan el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de que el gobernador con licencia no tiene fuero, son interpretaciones de la ley.

Señaló que no se puede especular con lo que puede suceder en este tema, ya que la Fiscalía General de la República declaró que no se tienen pruebas para proceder contra Rocha Moya y nueve personas más, entre funcionarios y exfuncionarios, y solicitó al Gobierno de los Estados Unidos que aporte los elementos de prueba.

Señaló que no se puede especular con lo que puede suceder en este tema, ya que la Fiscalía General de la República declaró que no se tienen pruebas para proceder contra Rocha Moya y nueve personas más. | Foto: Especial.
Señaló que no se puede especular con lo que puede suceder en este tema, ya que la Fiscalía General de la República declaró que no se tienen pruebas para proceder contra Rocha Moya y nueve personas más. | Foto: Especial.

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Aclaró que sobre la sesión extraordinaria celebrada el pasado fin de semana, en la que se otorgó la licencia temporal al ejecutivo estatal y se nombró a Yeraldine Bobilla Valverde como gobernadora interina, se procedió de acuerdo al marco legal.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local recordó que no se presentó ningún recurso para fincar un juicio de procedencia contra el mandatario estatal con licencia temporal.

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JACL/cr

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