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Culiacán, Sin a 4 de mayo. - La recién electa gobernadora interina en Sinaloa, realizó los primeros cambios en su gabinete, por lo que designó a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, como encargado del despacho de la Secretaria General y a José Ismael Inzunza Sosa, como titular de la Jefatura de la gobernadora.

Al tomarles la protesta respectiva, los convocó a continuar con el desarrollo de las tareas asignadas en ambas áreas administrativas, priorizando el sentido social en beneficio de la ciudadanía sinaloense.

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Bonilla Valverde, quien este día, asistió como jefa del ejecutivo estatal a la sesión del Gabinete federal de Seguridad, celebrada en la Novena Zona Militar, luego de dar posesión a los , destacó que se va a continuar con el plan de desarrollo que se tiene trazado.

Sobre Bedoya Bañuelos, quien fue designado como encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, se mencionó que este era el titular de oficina de esta área y en el caso de Inzunza Sosa, este se desempeñaba como .

La mañana del sábado pasado, Yeraldine Bonilla Valverde, se convirtió asumió en la gobernadora interina, luego de que el Congreso del Estado, aprobó la solicitud de licencia temporal que presentó, Rubén Rocha Moya para separarse del cargo.

dmrr

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